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«Ганьба» в Сумском педуниверситете: студенты выразили недоверие ректору (фото, видео)

Сегодня, 08:20 Категория: Новость Рубрики: Город, Образование, Общество Регион: Сумы
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С началом нового семестра для многих студентов Сумского педагогического университета, которые вернулись в привычные общежития, новостью стали не только новые предметы в расписании, но и шокирующая неофициальная информация о поднятии цен за проживание. С привычной сумы в 270 грн за месяц администрация решила поднять плату до 440. После жалоб студентов относительно необоснованного поднятия цен в общежитиях и огласки этой ситуации в прессе, руководство ВУЗа решило пойти на диалог с будущими педагогами и предоставило смету расходов.

По словам администрации, повышения связаны с поднятием минимальной зарплаты работникам, обслуживающим общежитие, а также подорожанием отопления и электроэнергии. Согласно закону, плата за общежитие не должна превышать 40% от стипендии студента, поэтому, как утверждает руководство, все законно, они как раз вписались в эту цифру, что равно 440 гривнам. Но, как оказалось, не совсем законно, как они думали, ведь согласно положению о проживании в общежитии, изменение платы за общежитие должно обязательно согласовываться со студенческим самоуправлением, чего не было сделано. При этом акцентируют, что студенты должны платить 420 грн и еще 20 грн. дополнительно за электроэнергию. В ходе обсуждений, к сожалению, прийти к консенсусу не удалось. Среди основных жалоб проживающих в «общагах» было то, что в комнатах зимой очень холодно, уборщицы, которым, кстати, поднимут зарплаты, не убирают помещения, некоторые общежития уже более 2-х месяцев находятся на карантине, что делает невозможным посещения.
«В этом семестре я осталась без стипендии, а родители не имеют средств заплатить за мое проживание. Что мне делать?» — с отчаянием обратилась студентка к ректору Юрию Лянному за объяснениями. Ей посоветовали обращаться за субсидией, но, как известно, она покрывает только небольшую часть расходов, и дается, к сожалению, не всем.
В ходе бурных обсуждений Юрий Лянной навел аргумент, что он также жил в подобных условиях и травил тараканов, а если кому-то не нравиться – могут идти на квартиру. Студенты посчитали такое заявление оскорбительным: «почему мы должны терпеть и жить в таких ужасных условиях, если вы жили, то не значит, что мы так хотим жить за ту цену, которую вы предлагаете нам оплачивать ежемесячно». Под крики «ганьба» студенты выразили своему ректору недоверие (смотреть видео). Но у действующего руководителя ВУЗа еще есть шанс его вернуть. Так, одна из студенток предложила Юрию Лянному пожить две недели в тех условиях, в которых живут и учатся будущие педагоги, только тогда он сможет заслужить их доверие. Впрочем, диалог состоялся, были выслушаны аргументы как с одной, так и с другой стороны, и для того, чтобы не превращать разговоры в балаган, ректор педагогического предложил студентам оформить жалобы в письменном виде и собрать инициативную группу, с которой будет вестись дальнейший диалог по урегулированию ситуации. Студенческое самоуправление в свою очередь призвало не платить 440 грн, до выяснения ситуации.

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