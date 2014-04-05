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Футбольный лидер: «Агробизнес-ТСК» одержал победу

Сегодня, 12:04 Категория: Новость Рубрики: Досуг, Спорт Регион: Сумщина
Анатолий Поляченко Анатолий Поляченко
Футбольный лидер: «Агробизнес-ТСК» одержал победу

В центрально матча чемпионата Сумщины по футболу победил «Агробизнес-ТСК»

Состоялись поединки восьмого тура чемпионата Сумской области по футболу. Центральный поединок тура прошел в Ромнах, где местный «Агробизнес-ТСК», возглавлявший турнирную таблицу, принимал липоводолинский «Альянс», который занимал третье место. Матч завершился со счетом 3:1 в пользу «Агробизнеса», который упрочил свое лидирующее положение — 24 очка после восьми матчей. Второе место занимает николаевская «Виктория», обыгравшая дома «СумГУ» — 6:0 — 21 очко. Третье место занимает «Альянс» — 16 очков. На четвертое место вышел ахтырский «Нефтяник-Укрнефть», разгромивший дома ФК «Шостка» — 10:0. У ахтырчан — 14 очков. Пятое место занимает кролевецкий «Локомотив», сыгравший вничью 1:1 в гостях с конотопскими одноклубниками. У футболистов Кролевца — 13 очков. На шестом месте идет глуховский «Велетень», который в этом туре победил дома «Спартак-Сумстрой» — 4:1. У «Велетня» — 11 очков.

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