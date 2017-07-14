В первенстве Сумщины по футболу состоялись поединки девятого тура. Лидер — команда «Гранум» (Снежки) уверенно разобрался с недригайловской «Искрой» — 5:1 и продолжает возглавлять таблицу первенства, набрав 21 очко. На три очка меньше имеет «Украина» (Токари), которая в этом туре разгромила сумскую «Барсу» — 9:0. Занимающий третье место «Колос» (Севериновка) победил конотопский «Колос-Шахтер» — 2:0. У «Колоса» — 17 очков. Четвертое-пятое места делят ФК «Тростянец» и краснопольский «Явор», которые в этом туре в матче между собой сильнейшего не выявили — 1:1. У этих команд по 14 очков, но «Тростянец» сыграл на матч меньше.
Футбол Сумщины: в первенстве области лидер уверенно побеждает
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