Футбол Сумщины: лидер вновь разгромно побеждает в чемпионате

Состоялись матчи девятого тура чемпионата Сумщины по футболу. Лидер роменский «Агробизнес-ТСК» разгромил «СумГУ» со счетом 7:0 и по-прежнему идет без потерь, имея в своем активе 27 очков. Занимающая второе место «Виктория» победила в гостях кролевецкий «Локомотив» — 4:0 — теперь на счету «Виктории» 24 очка. «Альянс» (Липовая Долина) обыграл ахтырский «Нефтяник-2″ — 4:2 и закрепился на третьем месте — 19 очков. На четвертое место вышел глуховский «Велетень», обыгравший в гостях ФК «Шостка» — 2:0. У глуховчан 14 очков. Столько же в активе и «Нефтяника-2″. Кролевецкий «Локомотив» занимает шестое место, набрав 13 очков.