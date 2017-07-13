Состоялись матчи девятого тура чемпионата Сумщины по футболу. Лидер роменский «Агробизнес-ТСК» разгромил «СумГУ» со счетом 7:0 и по-прежнему идет без потерь, имея в своем активе 27 очков. Занимающая второе место «Виктория» победила в гостях кролевецкий «Локомотив» — 4:0 — теперь на счету «Виктории» 24 очка. «Альянс» (Липовая Долина) обыграл ахтырский «Нефтяник-2″ — 4:2 и закрепился на третьем месте — 19 очков. На четвертое место вышел глуховский «Велетень», обыгравший в гостях ФК «Шостка» — 2:0. У глуховчан 14 очков. Столько же в активе и «Нефтяника-2″. Кролевецкий «Локомотив» занимает шестое место, набрав 13 очков.
Футбол Сумщины: лидер вновь разгромно побеждает в чемпионате
Напечатать Письмо автору Просмотров 56 Комментариев 0 Поддержали 0
читайте также
13.07.2017, 13:14 Новость
Анатолий Поляченко Подписаться 13.07.2017, 13:14 Категория: Новость Рубрики: Досуг, Спорт Регион: Сумщина Просмотров 52 Комментариев 0 Поддержали 0
10.07.2017, 12:04 Новость
Анатолий Поляченко Подписаться 10.07.2017, 12:04 Категория: Новость Рубрики: Досуг, Спорт Регион: Сумщина Просмотров 96 Комментариев 0 Поддержали 0
10.07.2013, 18:30 Новость
Анатолий Поляченко Подписаться 10.07.2013, 18:30 Категория: Новость Рубрики: Досуг, Спорт Регионы: Все Просмотров 73 Комментариев 0 Поддержали 0
08.07.2013, 09:00 Новость
Антон Мелешков Подписаться 08.07.2013, 09:00 Категория: Новость Рубрики: Город, Досуг, Общество, Развлечения, Спорт Регионы: Все Просмотров 779 Комментариев 0 Поддержали 0
05.07.2013, 16:30 Новость
Анатолий Поляченко Подписаться 05.07.2013, 16:30 Категория: Новость Рубрики: Досуг, Спорт Регионы: Все Просмотров 131 Комментариев 0 Поддержали 0
04.07.2013, 15:24 Новость
Анатолий Поляченко Подписаться 04.07.2013, 15:24 Категория: Новость Рубрики: Досуг, Спорт Регионы: Все Просмотров 201 Комментариев 0 Поддержали 0
23.05.2013, 16:30 Новость
Анатолий Поляченко Подписаться 23.05.2013, 16:30 Категория: Новость Рубрики: Досуг, Спорт Регионы: Все Просмотров 98 Комментариев 0 Поддержали 0
16.05.2013, 13:00 Новость
Анатолий Поляченко Подписаться 16.05.2013, 13:00 Категория: Новость Рубрики: Досуг, Спорт Регионы: Все Просмотров 111 Комментариев 0 Поддержали 0
Комментировать (0)
Новости партнёров
04.07.2017, 10:35
admin adminych Подписаться 04.07.2017, 10:35 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 204 Комментариев 0 Поддержали 0
07.11.2016, 10:00
admin adminych Подписаться 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 1 163 Комментариев 0 Поддержали 0
Опросы
Загрузка ...
Предложения партнёров
Сегодня, 13:13
admin adminych Подписаться Сегодня, 13:13 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 8 Комментариев 0 Поддержали 0
12.07.2017, 12:53
admin adminych Подписаться 12.07.2017, 12:53 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 40 Комментариев 0 Поддержали 0
10.07.2017, 15:14
admin adminych Подписаться 10.07.2017, 15:14 Категория: Рубрика: Бытовые услуги Регионы: Все Просмотров 47 Комментариев 0 Поддержали 0
06.07.2017, 19:13
admin adminych Подписаться 06.07.2017, 19:13 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 46 Комментариев 0 Поддержали 0
03.07.2017, 16:58
admin adminych Подписаться 03.07.2017, 16:58 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 143 Комментариев 0 Поддержали 0
последние комментарии
Вы так её оправдываете, будто сами и есть Лариса Владимировна) Каким бы они ни была педагогом, а не может быть такая ...14.07.2017, 10:20
14.07.2017, 02:17