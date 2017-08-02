Финны знают, как меняются курильщики

Мультимедийный сайт, который создало финское общество по борьбе с раком, предлагает пользователям увидеть, какие изменения происходят в теле курильщика.

Наглядное пособие, как курение влияет как на женский, так и на мужской организм, под названием «Табачное тело» (Tobacco Body) дает возможность взглянуть на организм курильщика с головы до ног, на то какие процессы происходят в разных частях тела и органах, пишет «Корреспондент».

Кроме повышения риска заболеть раком легких, сайт также показывает косметическое влияние сигарет. Например, как видно из иллюстраций и сопровождающих их комментариев, курильщики имеют больше шансов получить акне из-за слабого кровообращения в коже. От никотина у курильщика желтеют ногти и зубы, а также раньше появляются морщины. Длительное курение ускоряет процессы старения кожи, и не только на лице, утверждают авторы Tobacco Body. На сайте можно также увидеть, как сигареты влияют на репродуктивную систему. Как показывают исследования, курение снижает плотность спермы у мужчин, и может нанести вред плоду у беременных женщин. Оно также способствует снижению полового влечения и приводит к импотенции.