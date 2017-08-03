Фигаро тут, Фигаро там: вездесущий политик от Сумщины

Народный депутат Украины, избранный по одномандатному округу №159 (Сумская область), был замечен в двух местах одновременно. По данным регистрации он был в парламенте, а согласно публичных сообщений в соцсети — в своем округе.

Внефракционный народный депутат Андрей Деркач, по данным электронной регистрации 22 и 23 июня 2017 был в стенах парламента. В то же время он опубликовал на своей странице в социальной сети Фейсбук фотографии со своего визита в округ. Таким образом, можно сделать вывод, что карта народного депутата находилась в зале и кто зарегистрировался вместо него, — сообщает Гражданская сеть ОПОРА

Проверив данные по голосованию народного депутата во время пленарных заседаний 22 и 23 июня 2017 года на сайте «Они голосуют для тебя», мы выяснили, что карта депутата не голосовала ни за один из предложенных законопроектов. Однако, она находилась в системе, ведь вместо «отсутствует» имеется сообщение «не голосовал».

Неличное голосования депутатов, в том числе и регистрация депутата в сессионном зале в то время, когда он находится в другом месте — давняя проблема украинского парламента. Это является нарушением как Регламента работы Верховной Рады Украины, где в статье 37 указано, что народные депутаты лично как зарегистрироваться для участия в заседаниях парламента, так и участвовать в голосовании. В парламенте перед открытием каждого заседания осуществляется так называемая письменное регистрация народных депутатов лично на основании удостоверения народного депутата и собственноручной подписи. В зале заседаний депутат регистрируется с помощью электронной системы «Рада», вставляя свою карту в специальный слот на рабочем месте.

Личного голосования требует также и Конституция Украины, статья 84: «Голосование на заседаниях Верховной Рады Украины осуществляется народным депутатом Украины лично».