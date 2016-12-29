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Фара выдала очередного нетрезвого сумчанина

Сегодня, 11:24 Категория: Новость Рубрика: Происшествия Регион: Сумы
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Фара выдала очередного нетрезвого сумчанина

Инцидент произошел 16 января, ночью, около 2 часов, на улице Генерала Чибисова.
Экипаж патрульных остановил автомобиль ВАЗ, который двигался с неработающей левой фарой. Общаясь с водителем, инспекторы заметили, что он имеет признаки алкогольного опьянения.
Во время освидетельствования на состояние опьянения, с помощью алкотестера, у мужчины зафиксировали 1,58 промилле, что почти в 8 раз превышает допустимую норму.
Стражи правопорядка составили на него административные материалы по статьям 130 (управление в состоянии опьянения) и 121 (управление водителем транспортным средством, имеющим неисправности внешних световых приборов в темное время суток) КоАП, — сообщает пресс-служба патрульной полиции Сум.

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