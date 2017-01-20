Фантазия не повредит: гороскоп на 25 января

25 января 2017 года отлично подходит для дел, в которых требуется применение фантазии и внимательности. Сегодня очень пригодится личное обаяние и позитивный взгляд на мир. Эти качества позволят обрести много новых друзей и полезных знакомых.
Овен:
Овны на сегодняшний день откажутся принимать участие в делах окружающих. Вы сосредоточитесь только на жизни своей семьи, и это решение позволит вам заметно укрепить домашнюю атмосферу.
Телец:
Тельцам сегодня будет мешать несобранность и рассеянность. Отправляясь в запланированную поездку, вы оставите дома важный документ или забудете взять с собой какие-то незаменимые в дороге предметы.
Близнецы:
Близнецы проведут 25 января в атмосфере большой неопределённости. Не имея собственных планов на сегодняшний день, вы окажетесь в полной зависимости от желаний своей второй половинки.
Рак:
Ракам в этот день необходимо всячески беречь свою внутреннюю энергию. Это воскресенье пройдёт для вас очень сумбурно и динамично, что может не лучшим образом отразиться на вашем самочувствии в начале новой рабочей недели.
Лев:
Львам сегодняшний день следует провести на лоне природы. Январский воздух вас не только взбодрит, но и подарит вам колоссальный прилив энергии, необходимой для новых профессиональных успехов.
Дева:
Дев основные трудности этого дня поджидают во время общения со своей второй половинкой. После того, как вы обвините её в несуществующих проступках и «грехах», духовная близость и доверие напрочь исчезнут из вашей супружеской жизни.
Весы:
Весы ещё ранним утром 25 января 2017 примут решение провести этот день, занимаясь только своими делами. Вы наведёте порядок к своей душе, а затем составите детальный проект, как обрести стройную фигуру, крепкий иммунитет и отменное здоровье.
Скорпион:
Скорпионам сегодня предстоит выполнить ряд обязательств перед близкими. В этих заботах вы проведёте большую часть дня, и лишь поздним вечером вспомните, что в воскресенье мечтали выспаться и посетить какое-то культурное мероприятие.
Стрелец:
Стрельцы сегодня не раз будут участвовать в дискуссиях и жарких спорах. Свою позицию вам удастся отстоять, но победа над столь слабыми оппонентами не принесёт вам долгожданной радости и морального удовольствия.
Козерог:
Козероги посвятят 25 января 2017г такому приятному безделью. Вы полноценно выспитесь, приготовите вкусный обед, и вплоть до позднего вечера будете лежать на диване, держа в руке пульт от телевизора.
Водолей:
У Водолеев сегодня повышается риск получить расстройство желудка. Постарайтесь прежде, чем принять в пищу тот или иной продукт, удостовериться, что он является свежим и качественным.
Рыбы:
Рыбы посвятят сегодняшний день оживлённой интернет-переписке. Вы успеете многое обсудить с кем-то из близких друзей, а затем начнёте искать на просторах сети человека, который в будущем может стать вашей второй половинкой.