Фантазия не повредит: гороскоп на 25 января

25 января 2017 года отлично подходит для дел, в которых требуется применение фантазии и внимательности. Сегодня очень пригодится личное обаяние и позитивный взгляд на мир. Эти качества позволят обрести много новых друзей и полезных знакомых.

Овен:

Овны на сегодняшний день откажутся принимать участие в делах окружающих. Вы сосредоточитесь только на жизни своей семьи, и это решение позволит вам заметно укрепить домашнюю атмосферу.

Телец:

Тельцам сегодня будет мешать несобранность и рассеянность. Отправляясь в запланированную поездку, вы оставите дома важный документ или забудете взять с собой какие-то незаменимые в дороге предметы.

Близнецы:

Близнецы проведут 25 января в атмосфере большой неопределённости. Не имея собственных планов на сегодняшний день, вы окажетесь в полной зависимости от желаний своей второй половинки.

Рак:

Ракам в этот день необходимо всячески беречь свою внутреннюю энергию. Это воскресенье пройдёт для вас очень сумбурно и динамично, что может не лучшим образом отразиться на вашем самочувствии в начале новой рабочей недели.

Лев:

Львам сегодняшний день следует провести на лоне природы. Январский воздух вас не только взбодрит, но и подарит вам колоссальный прилив энергии, необходимой для новых профессиональных успехов.

Дева:

Дев основные трудности этого дня поджидают во время общения со своей второй половинкой. После того, как вы обвините её в несуществующих проступках и «грехах», духовная близость и доверие напрочь исчезнут из вашей супружеской жизни.

Весы:

Весы ещё ранним утром 25 января 2017 примут решение провести этот день, занимаясь только своими делами. Вы наведёте порядок к своей душе, а затем составите детальный проект, как обрести стройную фигуру, крепкий иммунитет и отменное здоровье.

Скорпион:

Скорпионам сегодня предстоит выполнить ряд обязательств перед близкими. В этих заботах вы проведёте большую часть дня, и лишь поздним вечером вспомните, что в воскресенье мечтали выспаться и посетить какое-то культурное мероприятие.

Стрелец:

Стрельцы сегодня не раз будут участвовать в дискуссиях и жарких спорах. Свою позицию вам удастся отстоять, но победа над столь слабыми оппонентами не принесёт вам долгожданной радости и морального удовольствия.

Козерог:

Козероги посвятят 25 января 2017г такому приятному безделью. Вы полноценно выспитесь, приготовите вкусный обед, и вплоть до позднего вечера будете лежать на диване, держа в руке пульт от телевизора.

Водолей:

У Водолеев сегодня повышается риск получить расстройство желудка. Постарайтесь прежде, чем принять в пищу тот или иной продукт, удостовериться, что он является свежим и качественным.

Рыбы:

Рыбы посвятят сегодняшний день оживлённой интернет-переписке. Вы успеете многое обсудить с кем-то из близких друзей, а затем начнёте искать на просторах сети человека, который в будущем может стать вашей второй половинкой.