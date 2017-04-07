В Европу на авто: главные требования (инфографика)

С 11 июня украинские граждане могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны при наличии биометрического паспорта. Однако тем, кто хочет путешествовать на автомобиле, нужно иметь при себе определенный пакет документов, — сообщает РИА Новости Украина.

Свободный доступ на 90 дней в течение полугода граждане Украины получают в туристических, предпринимательских и семейных целях, но права на работу или учебу такой режим не дает. Евросоюз может приостановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью.