С 11 июня украинские граждане могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны при наличии биометрического паспорта. Однако тем, кто хочет путешествовать на автомобиле, нужно иметь при себе определенный пакет документов, — сообщает РИА Новости Украина.
Свободный доступ на 90 дней в течение полугода граждане Украины получают в туристических, предпринимательских и семейных целях, но права на работу или учебу такой режим не дает. Евросоюз может приостановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью.
В Европу на авто: главные требования (инфографика)
С 11 июня украинские граждане могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны при наличии биометрического паспорта. Однако тем, кто хочет путешествовать на автомобиле, нужно иметь при себе определенный пакет документов, — сообщает РИА Новости Украина.
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