Европлатежки на Сумщине

В Сумской области уже в апреле почти 400 тисяч потребителей газа получат платежки с информацией не только об объемах потребленного газа, но и с перерасчетом в единицы энергии – кВт/час, Гкал и МДж.

Переход к учету газа в энергетических единицах, как это принято в странах Евросоюза, начался в соответствии с решением НКРЭКУ, — сообщает пресс-служба компании «Сумыгаз Сбыт». При этом оплачивать за газ пока что нужно по-прежнему – за объем потребления в кубических метрах.

По данным газораспределительных компаний, калорийность газа отличается в зависимости от региона и даже в соседних населенных пунктах. Порой такая разница достигает более 10%. Таким образом при нынешней системе, оплачивая кубометры, потребители находятся в неравных условиях, ведь не учитывается теплотворная способность газа, его качество.

Напомним, согласно требованиям ГОСТа 5542-87 «Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения» калорийность (или теплота сгорания ниже) не должна быть меньше, чем 7600 ккал/куб.м.

Регулярные анализы качества газа в Сумской области показали, что его средняя калорийность составляла в 2014 году 8330 ккал/куб.м, в 2015 году 8427 ккал/куб.м, в 2016 году 8350 ккал/куб.м. Другие параметры качества газа также не имели отклонений от нормативов.