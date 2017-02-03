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Европлатежки на Сумщине

Сегодня, 07:23 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество Регион: Сумщина
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Европлатежки на Сумщине

В Сумской области уже в апреле почти 400 тисяч потребителей газа получат платежки с информацией не только об объемах потребленного газа, но и с перерасчетом в единицы энергии – кВт/час, Гкал и МДж.
Переход к учету газа в энергетических единицах, как это принято в странах Евросоюза, начался в соответствии с решением НКРЭКУ, — сообщает пресс-служба компании «Сумыгаз Сбыт». При этом оплачивать за газ пока что нужно по-прежнему – за объем потребления в кубических метрах.
По данным газораспределительных компаний, калорийность газа отличается в зависимости от региона и даже в соседних населенных пунктах. Порой такая разница достигает более 10%. Таким образом при нынешней системе, оплачивая кубометры, потребители находятся в неравных условиях, ведь не учитывается теплотворная способность газа, его качество.
Напомним, согласно требованиям ГОСТа 5542-87 «Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения» калорийность (или теплота сгорания ниже) не должна быть меньше, чем 7600 ккал/куб.м.
Регулярные анализы качества газа в Сумской области показали, что его средняя калорийность составляла в 2014 году 8330 ккал/куб.м, в 2015 году 8427 ккал/куб.м, в 2016 году 8350 ккал/куб.м. Другие параметры качества газа также не имели отклонений от нормативов.

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