Сумчане постоянно пишут в соцсетях о том, что в Сумах сложно и опасно ходить по нечищеным тротуарам. Городскую власть это, судя по неизменному удручающему состоянию внутридомовых дорог и тротуаров, это волнует мало. А ведь в Херсоне разъяренные жители выволокли градоначальника на улицу и «заставили» пройтись по такому же катку. Судя по сюжетам из новостей, подействовало! На следующий день в городе наблюдалась «ударная» работа.
Как выглядят центральные улицы сумм смотрите на фото, сделанные вчера. Одно есть просто символическое! Идем в Европу, говорите!!! Ну-ну! Традиционно «прорубываем» проход!
Европа в Сумах: как убирают снег (фотофакт)
Сумчане постоянно пишут в соцсетях о том, что в Сумах сложно и опасно ходить по нечищеным тротуарам. Городскую власть это, судя по неизменному удручающему состоянию внутридомовых дорог и тротуаров, это волнует мало. А ведь в Херсоне разъяренные жители выволокли градоначальника на улицу и «заставили» пройтись по такому же катку. Судя по сюжетам из новостей, подействовало! На следующий день в городе наблюдалась «ударная» работа.
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