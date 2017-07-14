Европа продолжает бороться с паранджой

Законодательство Австрии с 1 октября пополнилось еще одним запретом — запретом закрывать лица в общественных местах. Таким образом паранджа и никаб в европейской стране оказались вне закона. Как сообщает «Громадське» со ссылкой на Wiener Zeitung, каждый, кто скрывает свое лицо на публике с помощью одежды или других предметов, должен будет заплатить штраф в размере порядка 150 евро. Отмечается, что это политическое решение переводит в ранг «запрещенных» традиционную мусульманскую одежду — паранджу и никаб, однако он был сформулирован как «религиозно нейтральный». В ряде стран утверждают, что такая одежда является угрозой безопасности, так как боевики-исламисты пользовались женскими одеждами для того, чтобы проносить взрывчатку.

Закон также касается пылевых масок, шляпок, клоунских и лаковых масок. Тем не менее, и здесь прописаны исключения: запрет не касается людей, которые прикрывают лицо для скрытия по состоянию здоровья, на карнавалах или когда маскировка профессионально необходима, например, для ремесленников, врачей и клоунов.

Ранее Европейский суд по правам человека признал законным запрет носить паранджу (бурку) и никаб женщинам в общественных местах Бельгии. Подобный запрет хотят ввести также в Баварии, а в Норвегии планируют запретить закрываться паранджой в школах и университетах.