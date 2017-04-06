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22.06 Четверг

Этот день победы…

Сегодня, 09:09 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина
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Этот день победы…

Украина все-таки получила ассоциацию с ЕС и безвизовый режим
В начале июня соглашение об ассоциации Украины с ЕС должно окончательно вступить в силу. Тогда же начнет действовать и безвизовый режим для поездок украинцев в страны Европейского союза.
Сенат — верхняя палата парламента Нидерландов – 30 мая наконец ратифицировал соглашение об ассоциации Украины с Европейским союзом. Это голосование оставалось последним законодательным шагом, который должен разблокировать окончательное вступление в действие этого соглашения. После этого на следующей неделе его должен подписать король Нидерландов, потом Европейский совет в Брюсселе подтвердит его и опубликует. Впрочем, это уже технические процедуры, которые необходимы, но уже ничего не меняют. Они завершатся ближе к середине июня, примерно тогда же — 11 июня – стартует безвизовый режим для поездок в более чем два десятка стран ЕС, за исключением Британии и Ирландии. Кстати, безвизовый режим с ЕС после недолгих предварительных процедур может открыть украинцам возможность аналогичных поездок еще в 35 стран. Министерство иностранных дел Украины начнет переговоры об этом, как только безвизовый режим вступит в действие. Кстати, переговоры о безвизовом режиме сейчас ведутся с Китаем, а в Турцию с 1 июня теперь можно летать даже по внутренним паспортам Украины нового образца – ID карточкам.
Сейчас ажиотаж у граждан вызывает лишь возможность безвизовых поездок, а вот об ассоциации с ЕС практически не говорят. Хотя еще три года тому назад она была одним из знамен, которые вели украинцев под пули снайперов на Евромайдане. За повседневной суетой и ежедневными проблемами мало кто задумывается, что это цивилизационный выбор, к которому Украина шла последних 23 года. Первое упоминание о необходимости ассоциации в стратегии развития страны относится еще к 1994 г., но переговоры о возможности подписания такой ассоциации начались только в 2007 г. и продолжались до 2013-го. Были согласованы и приняты тысячи совместных документов, а потом в последний момент беглый президент Виктор ЯНУКОВИЧ скандально отказался от подписания итогового документа в Вильнюсе 22 ноября 2013 г., единолично сделав выбор в сторону путинской России. В итоге ассоциация была подписана только в марте 2014 г., уже после революции. Впрочем, путинская Россия, которая осознавала цивилизационный выбор Украины не в свою сторону, продолжала бороться против этого. В итоге экономическая часть соглашения полностью вступила в действие только с 1 января 2016 г., а его всеобъемлющая реализация на время была заблокирована результатами референдума в Нидерландах 6 апреля того же года. Тем не менее пророссийским силам в этой европейской стране это не помогло – весной 2017 г. они проиграли парламентские выборы. Как следствие, в мае нидерландский парламент снял последние ограничения для ассоциации.
«А что нам даст эта ассоциация?» — спросят многие читатели. В идеале – динамичный рост экономики, ведь полное введение в действие соглашения открывает доступ украинским товарам на громадный европейский рынок. В 2014 -2016 гг. даже с учетом действия ограничительных квот на экспорт внешняя торговля Украины с ЕС возросла на 5,7 млрд долл. Согласно расчетам Минэкономразвития, каждые 100 млн долл. прироста экспорта добавляют 0,1% к росту ВВП. Украинцы уже давно бы ощутили рост экономики и доходов, если бы не война и блокада торгового транзита со стороны России — только последнего акта экономической войны в 2016 г. Украина потеряла не меньше 2 млрд долл. Но возможности, которые дает ассоциация, – это инструмент, которым еще надо научиться пользоваться. Учеба пока протекает сложно, но это не повод для уныния.
Фото из открытых источников
Подпись под фото Не стоит повторять. Властям Украины и рядовым гражданам важно не переоценивать возможности ассоциации с ЕС, чтобы в них не пришлось разочаровываться, как молдованам
Карта ЕС

Сергей Бондаренко, «Панорама» №24

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