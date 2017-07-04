Это было круто: ООО «ГУАЛАПАК УКРАИНА» открыло в Сумах новый завод

С верой в Бога, Украину и людей. ООО «ГУАЛАПАК УКРАИНА» открыло в Сумах новый завод по производству суперсовременной упаковки для детского питания.

Евгений Положий

В этот день – 12 июля – для прохладного лета 2017 года в Сумах было непривычно жарко. Торжественное мероприятие по открытию нового завода ООО «ГУАЛАПАК УКРАИНА» было назначено на полдень. Собравшиеся, которых в обязательном порядке проверили через рамку металлоискателя, ожидали приезда президента Украины Петра ПОРОШЕНКО около часа. Однако никто из многочисленных гостей не роптал. Во-первых, организаторы побеспокоились и обеспечили гостей минеральной водой, а во-вторых, нечасто можно встретить на столь ограниченном пространстве столько интересных людей, с которыми есть о чем поговорить. Многие шутили, что у Петра Алексеевича выдались тяжелые дни: вчера, 11 июля, был Международный день шоколада, а сегодня – День святых Петра и Павла.

Надежда президента

Около 13.00 кортеж стремительно въехал на территорию завода, и минут через 15 президент прошел через центральный вход завода к сцене. Люди встретили его весьма радушно, а сам Петр Порошенко яркой и насыщенной позитивными фактами речью сполна компенсировал ожидание. Говорил президент уверенно и эмоционально, для начала продемонстрировав упаковку для детского питания. Оказывается, за пятнадцать минут на территории нового завода он успел не только ознакомиться с заводом, но и нажатием кнопки выпустить условно первую упаковку новой продукции. Плоды своих усилий Петр Алексеевич забрал с собой на память. Микеле ГУАЛА, генеральный директор ГуалаПак спа, в последующем своем выступлении прокомментировал этот жест президента Украины: «Сегодня просто невероятный день! Вы можете представить, что только что от нас уехал президент, у которого в кармане лежит вот такой пакет (показывает пакет для детского питания)! Он запустил нашу машину, он посмотрел на продукт, он задал вопросы – и ушел! Я надеюсь, он был счастлив тем, что увидел!»

Среди сказанного президентом в тот день также стоит отметить несколько цифр. Первое: за три года в Украине открылось 60 новых производственных мощностей; второе: из перевыполненного таможней плана около 300 млн грн. выделено на ремонт дорог в Сумской области. Многим сразу же очень захотелось спросить у чиновников, где же деньги и дороги, но первые лица города и области находились на сцене. Глава Сумской ОГА Николай КЛОЧКО сопровождал Петра Порошенко всю поездку, а в данный момент как раз стоял с очень серьезным выражением лица по левую руку от президента.

Закончив речь и пожелав украинцам дальнейшего процветания, президент поехал открывать Поклонный крест у Воскресенского собора и реабилитационный центр для воинов-участников АТО в военном городке.

Вера Владимира Заец

Президент уехал, а общее ощущение большого праздника осталось. Приятно было смотреть на улыбающиеся лица людей, чувствовать их хорошее настроение и понимать, что сегодня, без преувеличения, один из самых больших дней для твоего города.

Замечательные слова произнес один из главных вдохновителей этого проекта, председатель общества ООО «ГУАЛАПАК УКРАИНА» Владимир ЗАЕЦ. «С верой в Бога, с верой в Украину и людей мы построили этот завод!» — сказал бизнесмен — и сорвал аплодисменты собравшихся на церемонию открытия нового предприятия около полутысячи людей.

Очень ярко выступил глава совета директоров группы ГуалаПак спа Микеле ГУАЛА, пообещав, что это – далеко не последний инвестпроект в Украине. Мэр г. Сумы Александр ЛЫСЕНКО вручил синьору Микеле орден «За заслуги перед городом» (III-ей степени), а его отцу, основателю Группы «Гуала» синьору Роберто ГУАЛА, – орден «За заслуги перед городом» (I-ой степени). Также награду получили люди, которые приложили все свои знания и усилия для очень оперативного и качественного строительства завода, в частности первый заместитель председателя правления АО «Технология» Александр ЧУБАРЕНКО и председатель совета директоров ООО «СМУ-3» Николай СЕРДЮК. Также награду от Сумского облсовета — нагрудный Почетный знак ІІІ степени «За заслуги перед Сумщиной» — получил Владимир ЗАЕЦ.

Завод снаружи выглядит очень ярко. Возможно, во всех Сумах это – самое жизнерадостное здание. Отличный дизайн, и правы те, кто говорит, что таким и должно быть новое лицо нашего города – неординарным, современным и веселым. Потому что в Сумах люди, переходя на украинский язык, «сумувати не повинні». Мы – оптимисты, и поэтому можно быть уверенными, что любовь сумчан и к внешнему виду предприятия гарантирована.

После торжественной части для желающих состоялась экскурсия на завод. И нужно сказать, что внутри предприятие выглядит не хуже, чем снаружи. И если яркий дизайн здания завода призван радовать глаз, то внутренняя техническая суперсовременная «начинка» не может не поражать даже людей, далеких от производства детского питания. Вести фото- и видеосъемку в цехах, к сожалению (правила есть правила), запретили даже журналистам, но поверьте на слово – там все как показывают в новостях о НАСА. Т.е. стерильно, «космично» и очень технологично.

Перед заходом непосредственно в цех, словно хирург, заходящий в операционную, обязательно должен надеть халат, бахилы, шапочку, специальный аппарат дезинфицирует руки/обувь. Строительство завода выполнено в соответствии с требованиями стандартов строительства «чистых помещений». В цехах поддерживается избыточное давление +3-5 Па относительно внешней среды, установлена специальная система пятикратного воздухообмена с трехступенчатой фильтрацией и система кондиционирования воздуха, что обеспечивает одинаковый температурный режим вне зависимости от времени года.

Так что здесь все очень серьезно. И очень круто. Особенно если представить, сколько знаний, денег, времени, усилий и здоровья нужно вложить в то, чтобы за такой короткий период времени построить с нуля и запустить такой завод.

На фото:

Яркий, как игрушка, завод. Новое здание может стать одной из визитных карточек нашего города.

Власть + образование + бизнес. Замглавы Сумской ОГА Алексей Марченко, ректор СумГУ Анатолий Васильев, президент концерна «НИКМАС» Григорий Дашутин.

Президент Украины и глава Сумской ОГА. Он уезжает, но обещает вернуться. Когда в Сумах откроют следующий новый завод.

Внимание на сцену. В этот день в Сумах побывали руководители практически всех представительств Группы ГУАЛАПАК.

Что говорили на открытии

Владимир ЗАЕЦ, председатель общества ООО «ГУАЛАПАК УКРАИНА»:

«Сегодня я буду говорить о вере. Самая большая вера в нашей жизни – это вера в Господа Бога. Мы верим в Него, и Он нам помог построить такой завод. Но у нас также была вера и в другое. В первую очередь, это вера в Украину. Нужно всем начать верить в нашу страну, начать ее любить, любить еще больше. И эта любовь, и эта вера сделают ее сильной.

Второе: нужно верить в своих людей. Когда ты веришь в тех, кто работает с тобой рядом, тогда ты получаешь наилучший результат. Ты получаешь такой завод и тогда эти люди не уедут из этой страны.

Есть еще много простых вещей, в которые нам всем нужно верить: это вера в семью, это вера в друга, вера в жену, вера в ребенка… Это – самое ценное! Сегодня в нашу страну, в наш город, в нашу команду, извините, в меня персонально верит вся семья ГУАЛА. Дорогой Микеле! За три года ты лично, твой отец Роберто ГУАЛА и вся ваша семья стали для меня, моей семьи близкими, родными людьми. Для моего города вы стали символами, авторитетами. Для моей страны вы стали примером смелых инвесторов. Я благодарю Вас за то, что вы во всех нас верите. Верьте, и мы победим!»

Микеле ГУАЛА, генеральный директор ГУАЛАПАК спа:

«Я надеюсь, что здесь присутствуют все представители нашей группы, все люди, которые работают на этом заводе. Я хотел именно вас поблагодарить, потому что именно благодаря вам это произошло. В этом здании работают около 200 человек. И только всего лишь несколько лет назад эта цифра была ноль. Я хотел бы всем вам сказать: посмотрите, что мы сделали! Я думаю, это прекрасный, красивый завод, очень разноцветный. Честно говоря, мне он очень нравится. Надеюсь, вам тоже. Это наш новый дом. Наш дом! И мы должны сделать действительно его настоящим домом. Мы проводим на работе очень большую часть своей жизни, поэтому хотелось бы это делать в прекрасных условиях — в том месте, которое мы будем считать своим домом. И я хотел бы отправить вам еще такое послание. За последние два дня здесь произошло много событий, связанных с детьми, и это все напоминает нам, что мы производим продукцию именно для детей. Вчера был концерт, где было очень много детей, и я надеюсь, что этот разноцветный завод также понравится детям! …И главное — относиться к нашей продукции так, как будто вы выпускаете ее для своего ребенка!»

Давиде ЛА ЧЕЧИЛИА, Чрезвычайный и Полномочный Посол Италии в Украине:

«Сегодня большая честь быть здесь и видеть, как развеваются рядом флаги Италии и Украины. Я хочу сегодня поблагодарить г-на Гуала и г-на Заец за огромный вклад в развитие инвестиций и сотрудничества. Я также хотел поприветствовать представителей местных властей и каждого из вас. Вы, безусловно, внесли свой личный вклад в успешную реализацию этого проекта. Конечно же, все эти инициативы очень важны, потому что вы стоите на пути реформ, и от их правильного внедрения будет зависеть успех всех тех реформ, о которых нам говорил г-н президент. Все эти реформы очень важны, потому что они будут обеспечивать привлекательность всех секторов экономики… Конечно же, привлечение инвестиций – это залог дальнейшего роста экономики. И Италия, и Европейский союз будут оказывать вам всяческое содействие в том, чтобы модернизировать страну, и сегодня такие намерения подтверждаются фактом окончательной ратификации Соглашения Украины с ЕС. Это то, что мы должны сделать вместе, – совместный проект между Украиной и ЕС! И надеюсь в скором времени еще раз приехать сюда, чтобы принять участие в открытии еще одного нового завода!»

Александр МАРЧЕНКО, первый заместитель главы Сумской ОГА:

«Это чрезвычайно важное событие стало возможным благодаря тому, что бизнес принимает очень важные инвестиционные решения. И эти решения поддерживаются на всех уровнях власти: и на уровне Киева, и на уровне области, и на уровне города. Хочу поблагодарить за помощь в преодолении бюрократических барьеров вице-премьер-министра, министра регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадия Зубко. Сегодня, как увидели наши гости, государство готово вести каждого инвестора за руку. Двери Сумской ОГА всегда открыты для украинского бизнеса, для инвестров, для простых людей».

Александр ЛЫСЕНКО, городской голова г. Сумы:

«Я хотел бы сказать большое спасибо инвесторам, участникам, инициаторам, исполнителям этого важного дела – строительства производства на территории Украины. Это очень важно, когда наша страна живет в сложной ситуации. Но мы должны понимать, что все зависит от нас: как мы будем работать, как будем помогать друг другу. Сумской городской совет, когда принимал решение о выделении этого земельного участка, поступил очень правильно. Но Сумской городской совет принял еще одно решение – о создании Индустриального парка, о выделении 8 гектаров для инвестпроектов».

Александр СУГОНЯКО, народный депутат:

«Мы знаем, что они несколько месяцев получали разрешение в Киеве… И я буду говорить премьер-министру, на заседании правительства, что смелее нужно идти на реальную децентрализацию, на передачу полномочий на места. Чтобы г. Сумы давал разрешение на строительство таких уникальных объектов, чтобы инвестор не обивал месяцами пороги в Киеве!»

Мишель ТЕРЕЩЕНКО, городской голова г. Глухова:

«Владимир Заец – очень современный, цивилизованный человек, и мы надеемся, что в скором времени он станет инвестором и в Глухове. Такие проекты нужно поддерживать, конечно… Много людей говорят, что занимаются инвестициями, но мало что делают. И главная проблема в Сумской области для инвесторов – это не граница, а коррупция. Все это очень тяжело, и инвестор должен точно знать, что его инвестициям ничего не угрожает. Очень также важно личное доверие к партнерам, которые живут и работают непосредственно здесь, в Украине, и если такое доверие есть, то есть и инвестиции, и результат».

Иван ТЕЛЮЩЕНКО, генеральный директор ООО «Керамейя»:

«Очень важное событие для Сум и Украины. Такой завод – это результат настойчивого труда. Уверен, это будет успешный проект, и уверен, что не последний!»

Магомет ГАЛАЕВ, председатель «Облпотребсоюза»:

«Грандиознейшее событие! В сегодняшних условиях Украины, в условиях мирового экономического кризиса открытие такого суперсовременного производства в Сумах говорит о многом. Памятник надо поставить тем, кто делает такие инвестиции, строит такие заводы и показывает пример, как нужно развивать бизнес. И сегодня Сумы уже ассоциируются в Украине с новыми производствами, созданием новых рабочих мест, а само здание завода можно назвать новой визитной карточкой Сум. Есть чем гордиться. Секрет успеха Группы «Технология» в работе с инвесторами в том, что они на протяжении уже двух десятков лет доказывают на деле свою деловую состоятельность, порядочность. Думаю, инвесторы уверены, что с этими людьми в Сумах можно смело иметь дело, строить долгосрочные отношения. Я помню, когда они еще начинали в 90-е годы на ул. Воровского с кустарного производства, а сегодня посмотрите, в какого производственного гиганта они выросли!»

ИД