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Если покупать недвижимость за рубежом, то непременно в теплых странах

10.06.2016, 20:10 Категория: Рубрика: Недвижимость Регионы: Все
admin adminych admin adminych

Ни для кого не является секретом, что разные люди в нашей стране живут по-разному. Есть немало таких наших соотечественников, что могут позволить себе купить недвижимость за рубежом. Все чаще интересы зажиточных украинцев простираются до южных приморских стран Европы, таких как Болгария, Греция и Черногория. И это неудивительно. Ведь даже англичане — большие патриоты своей страны, выйдя на пенсию, стремятся переехать жить в страны Южной Европы. Адриатическое или Черное море, большое количество солнечных дней в году, мягкий средиземноморский климат, колоритная местная экзотика, красивые гостеприимные люди, разветвленная индустрия развлечений, вкусная разнообразная еда и напитки, множество памятников истории и архитектуры.. Кто может устоять перед всем этим богатством? 

Болгария — одна из приморских европейских стран, издавна пользующихся популярностью среди украинцев. В течение многих десятков лет наши сограждане ездили в эту солнечную страну отдыхать, а с некоторых пор покупают в ней жилье. Сегодня существуют десятки компаний, помогающих нашим соотечественникам выбрать и приобрести жилье в этой стране. В частности, вы можете прямо сейчас посмотреть варианты в Болгарии (описание объектов недвижимости и соседствующей с ней инфраструктуры, стоимость различных квартир, домов, апартаментов и вилл и другие характеристики) на сайте холдинга «Bolghome», занимающегося продажей недвижимости от застройщиков в этой стране. 

Мы вкратце перечислим в этой статье основные этапы и особенности покупки недвижимости в Болгарии (речь будет идти о покупке квартир). 

1. Заключение договора купли-продажи, в котором фиксируются основные параметры сделки: стоимость жилья, сроки и схема внесения платежей, информация об объекте сделки и о риэлторе или строительной компании, права и обязанности покупателя и продавца, санкции в случае невыполнения обязательств. Одновременно с заключением договора, а в некоторых случаях предваряя его, осуществляется банковский платеж, необходимый для резервации квартиры или другого объекта недвижимости, который вы приобретаете (около 3000 евро). Это — резервационный депозит, перечисляемый на счет продавца недвижимости. 

2. Получение от продавца недвижимости пакета документов, в который, как правило входят: 

  • Удостоверение об оценочной стоимости недвижимости, выданное органами власти того населенного пункта, в котором вы покупаете жилье.
  • Справка из кадастровой службы.
  • Нотариальный акт продавца.
  • Декларация о семейном положении.
  • Справка об отсутствии долгов по налогам.
  • Справка об отсутствии кредитов. 

3. Регистрация сделки у нотариуса и оплата 

На встрече у нотариуса может присутствовать либо сам покупатель, либо его доверенный представитель, например, сотрудник болгарского агентства недвижимости. В последнем случае покупателю следует заблаговременно оформить и заверить у украинского нотариуса доверенность на имя того болгарского риэлтора, который будет представлять его интересы в момент проведения сделки купли-продажи. Помимо этой доверенности, покупатель обязан предоставить болгарскому нотариусу декларацию о происхождении денежных средств и справку о семейном положении. В случае если обе стороны устраивают условия договора, документ подписывается и скрепляется печатью нотариуса, после чего покупатель оплачивает оставшуюся стоимость жилья (за минусом резервационного депозита). 

Статьи расходов, возникающие при покупке недвижимости в Болгарии: 

- Оплата объекта недвижимости (согласно расценок продавца).

- Муниципальный налог на переход прав собственности (до 3,5% цены, заявленной в договоре).

- Услуги нотариуса (не более 1% стоимости квартиры).

- Регистрация недвижимости в службе «Вписывания» (0,1% стоимости жилья).

- Банковская комиссия (около 50 евро).

- Послепродажная регистрация объекта недвижимости (около 200 евро). 

4. Порядок послепродажной регистрации недвижимости: 

Купленную вами квартиру вам придется зарегистрировать в трех службах: 

В Болгарской статистике, куда вы должны будете подать заявление на оформление номера Булстат (заявление подается в течение семи дней после получения нотариального акта).

В муниципальной налоговой инспекции, где вы должны будете задекларировать вновь приобретенную недвижимость не позднее двух месяцев с момента заключения сделки купли-продажи. 

В службе по кадастру и геодезии, где сохраняется информация о вашей недвижимой собственности (информацию можно подавать в любое время). 

Особенности покупки частного дома в Болгарии

Частное лицо, не являющееся гражданином Болгарии или любой из стран Евросоюза, не может купить дом с земельным участком в этой стране. Единственный способ приобретения — открытия фирмы в Болгарии и покупка дома уже в качестве юридического лица. 

Расходы на покупку дома: 

Услуги адвоката по открытию фирмы (около 500 евро).

Уставной капитал фирмы (всего 1 евро).

Услуги бухгалтера по сдаче налоговых деклараций — это будет необходимо делать, даже если ваша фирма не будет вести никакой коммерческой и финансовой деятельности (около 300 евро в год). 

Мы рассказали о специфики покупки жилья в Болгарии. Продажа недвижимости в Греции организована несколько иначе, и цены там тоже другие. К примеру, в Греции частное лицо может купить не только квартиру, но и дом с земельным участком. А если вы приобретете объект недвижимости на сумму не менее 250 тысяч евро, то можете получить вид на жительство в Греции. Одним из главных условий для заключения договора купли-продажи является наличие у покупателя регистрационный номера налогоплательщика в Греции и, разумеется, заграничного паспорта с греческой визой. 

Расходы при покупке недвижимости в Греции:

- Услуги адвоката по юридической проверке недвижимости (до 1% стоимости недвижимости, указанной в договоре, плюс 23%-ный налог на добавленную стоимость). 

- Услуги нотариуса (так же как у адвоката — до 1% стоимости жилья плюс 23%-ный НДС). 

- Регистрация договора купли-продажи (0,475% стоимости недвижимости, указанной в договоре). 

- Регистрация собственности в Национальном земельном кадастре (35 евро за основные площади плюс 20 евро за вспомогательные помещения, например, гараж). 

- Налог на передачу прав на недвижимую собственность (10-23% стоимости объекта, указанной в договоре). 

- Ежегодный налог на недвижимость, стоимость которой превышает 300 тысяч евро (от 0,2 до 1% стоимости недвижимого имущества).

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  • Анна Янчук
    Анна Янчук | 19.04.2017, 17:27

    Интересно было бы ещё знать хотя бы ориентировочные цены на недвижимость в Болгарии или Греции, о которой вы пишете. Хотя бы для сравнения с нашими)
    Потому что я была в этих странах в качестве туриста. В Грецию ездила машиной со знакомыми и приблизительно знаю уровень цен — еда стоит почти столько же, сколько и в Украине, только выбор свежих овощей, фруктов и рыбы будет побольше, чем у нас. А вот в Болгарии отдыхала по путевке от Coral Travel http://www.coraltravel.ua/main/bulgaria.aspx — тут купила горящий тур, all inclusive, так что весь отпуск провела в отеле возле бассейна и на пляже. А в обычных ценах даже приблизительно не ориентируюсь. Может, там приобрести недвижимость выгоднее, чем у нас в стране?)
    Просто мне кажется, что именно в Болгарии, да и в Греции, жилье не должно быть дорогим — это выводы из моих краткосрочных наблюдений за жизнью людей в этих странах. Они ведь недалеко ушли от нас в плане развития, просто там другие законы и они входят в ЕС. А по характеру народы очень похожи)

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