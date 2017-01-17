Еще один год утраченных возможностей

Конец года – время подводить итоги. Хотя итогов, свидетельствующих об изменениях – в худшую или лучшую сторону – практически нет. Там, где все зависело от индивидуального таланта, есть даже успехи: победы на Евровидении и на параолимпиаде из их числа. И в первом, и во втором случае они были связаны не с успешным функционированием государства, а с личными качествами Джамалы, наших спортсменов и Валерия Сушкевича как организатора параолимпийского движения в нашей стране.

Все остальное едва ли можно назвать результатом. Скорее – неким отклонением от статус кво. Их последствия и реальное воздействие на нашу жизнь предугадать сложно.

Самый яркий пример – введение электронного декларирования доходов чиновников и депутатов. Да, эти явки с повинной потрясли не только украинское общество, но и их коллег за рубежом, но мы пока не увидели каких-либо ответных действий правоохранительных органов. Складывается странная ситуация: безумным доходам власть имущих есть только одно объяснение – коррупция, это понимают все. Впрочем, все понимают и то, что наказывать и выгонять коррупционеров некому, ибо ворон ворону глаз не выклюет, а все эти якобы антикоррупционные образования и якобы реформирующееся МВД – не более чем декорации в наивной попытке обмануть общественное мнение и западных кредиторов.

Жадность и трусость по-прежнему правят нашей страной, не давая ей развиваться.

Единственным позитивным сдвигом стало закрепление тенденции к децентрализации, заложенной еще в прошлом году. Появление денег в местных бюджетах сразу же сказалось на качестве дорог и благоустройстве городов. О том, как покажут себя объединенные сельские громады и насколько они будут самодостаточными пока судить рано.

Но это опять же не свидетельствует об улучшении качества государственной власти и местного самоуправления. Просто стало больше денег в местных бюджетах.

А в остальном в стране системных изменений не наблюдается. Для них нужна политическая воля и смелость, а правящая верхушка более озабочена сохранением этого самого статус кво, все больше напоминающего болото, и своего положения в нем.

Между тем, в грядущем году перед украинскими властями встанут проблемы, требующие кардинальных действий и нестандартных решений. Во внешней политике есть опасность усиления давления со стороны бывших союзников, направленного на прекращение войны на Донбассе в соответствии с путинским сценарием. Судя по последнему голосованию Украины в Совбезе ООН, нашим дипломатам нечего противопоставить этому давлению.

Пока еще не проявили себя последствия национализации «Приватбанка» и повышения минимальной зарплаты, хотя уже планируют уйти в тень многие единоналожники на 1 и 2 группе. Дефицит Пенсионного фонда от этого только возрастет, ибо прироста в промышленности ждать не приходится, как и решительных действий властей, способствующих повышению инвестиционной привлекательности Украины.

Нас ждет еще один год утраченных возможностей.