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Еще один год утраченных возможностей

17.01.2017, 09:41 Категория: Блог Рубрика: Политика Регионы: Все
Сергей Алещенко Сергей Алещенко

Конец года – время подводить итоги. Хотя итогов, свидетельствующих об изменениях – в худшую или лучшую сторону – практически нет. Там, где все зависело от индивидуального таланта, есть даже успехи: победы на Евровидении и на параолимпиаде из их числа. И в первом, и во втором случае они были связаны не с успешным функционированием государства, а с личными качествами Джамалы, наших спортсменов и Валерия Сушкевича как организатора параолимпийского движения в нашей стране.

Все остальное едва ли можно назвать результатом. Скорее – неким отклонением от статус кво. Их последствия и реальное воздействие на нашу жизнь предугадать сложно.

Самый яркий пример – введение электронного декларирования доходов чиновников и депутатов. Да, эти явки с повинной потрясли не только украинское общество, но и их коллег за рубежом, но мы пока не увидели каких-либо ответных действий правоохранительных органов. Складывается странная ситуация: безумным доходам власть имущих есть только одно объяснение – коррупция, это понимают все. Впрочем, все понимают и то, что наказывать и выгонять коррупционеров некому, ибо ворон ворону глаз не выклюет, а все эти якобы антикоррупционные образования и якобы реформирующееся МВД – не более чем декорации в наивной попытке обмануть общественное мнение и западных кредиторов.

Жадность и трусость по-прежнему правят нашей страной, не давая ей развиваться.

Единственным позитивным сдвигом стало закрепление тенденции к децентрализации, заложенной еще в прошлом году. Появление денег в местных бюджетах сразу же сказалось на качестве дорог и благоустройстве городов. О том, как покажут себя объединенные сельские громады и насколько они будут самодостаточными пока судить рано.

Но это опять же не свидетельствует об улучшении качества государственной власти и местного самоуправления. Просто стало больше денег в местных бюджетах.

А в остальном в стране системных изменений не наблюдается. Для них нужна политическая воля и смелость, а правящая верхушка более озабочена сохранением этого самого статус кво, все больше напоминающего болото, и своего положения в нем.

Между тем, в грядущем году перед украинскими властями встанут проблемы, требующие кардинальных действий и нестандартных решений. Во внешней политике есть опасность усиления давления со стороны бывших союзников, направленного на прекращение войны на Донбассе в соответствии с путинским сценарием. Судя по последнему голосованию Украины в Совбезе ООН, нашим дипломатам нечего противопоставить этому давлению.

Пока еще не проявили себя последствия национализации «Приватбанка» и повышения минимальной зарплаты, хотя уже планируют уйти в тень многие единоналожники на 1 и 2 группе. Дефицит Пенсионного фонда от этого только возрастет, ибо прироста в промышленности ждать не приходится, как и решительных действий властей, способствующих повышению инвестиционной привлекательности Украины.

 

Нас ждет еще один год утраченных возможностей.

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  • Сергей Федоров
    Сергей Федоров | Вчера, 23:50

    И это всё из-за СОБИРАТЕЛЕЙ ЛАПШИ НА УШАХ что на выборах голосуют не за реально сделанные для них дела, а за сладкие ЛЖИВЫЕ ОБЕЩАНИЯ воров, коррупционеров и уголовников — теперь ВЕСЬ народ жуёт эту ЛАПШУ с ушей ВИНОВНИКОВ «торжества» ЖИЗНИ ПО НОВОЙ. Интересно сколько ещё ЛОПУХнувшиеся будут терпеть своих КРАДУНов, прикрывающихся ШАТУНами, с которыми СОВМЕСТНО РАЗВОРОВЫВАЮТ и ВАЛЯТ Украину. А для этого МАРОДЁРЫ у власти сделали ВСЁ чтобы в новой полиции был ОДИН новый полицейский из ПЯТИ, а ЧЕТЫРЕ старых МЕНТА (САБОТИРУЯ ВСЕ действия Саакашвили и его команды, которая вывела Грузию на ПЕРЕДОВЫЕ позиции в МИРЕ) для СОХРАНЕНИЯ ВОРОВСКОГО РЕЖИМА при их власти и их ЖИЗНИ ПО НОВОМУ. И чтоб народ ОТВЛЕЧЬ от жувания НОВЫХ ГНИЛЫХ сухарей при ЖИЗНИ ПО НОВОМУ этой БАНДЫ МАРОДЁРОВ, их Пшонко-Луценко КРУТИТ БЕСКОНЕЧНЫЙ МЫЛЬНЫЙ сериал (как Санта-Барбара) о НЕУЛОВИМОМ и НЕНАКАЗУЕМОМ Януковиче, которого они СПЕЦИАЛЬНО ВЫПУСТИЛИ (как сказал сам Аваков в феврале 2014г. — у людей память то КОРОТКАЯ) чтоб потом ВОЗГЛАВИТЬ его ВОРОВСКИЕ СХЕМЫ и зажить ПО НОВОМУ. Ведь уже ТРИ ГОДА 95% ИСПОЛНИТЕЛЕЙ воровских схем БЕЗНАКАЗАННО ПРОДОЛЖАЮТ ВОРОВАТЬ у народа для НЫНЕШНИХ временщиков у «власти». Так же делал и Путин для своих ЛОПУХающихся.
    Ещё много тех кто НЕ ПОНЯЛ что Порошенко = Янукович2, ЯценюкоГройсман = Азаров2, Аваков = Захарченко2, ПороШокин (Луценко) = Пшонка2.
    Когда эта БАНДА почувствовала приближение их КОНЦА и приближение возможности попадания ЗА РЕШЁТКУ, то вспомнила о повышении зарплат рабочим (а не только себе ДАРМОЕДАМ) и о другой ЛАПШЕ, которую ВЕШАЛИ на выборах. Сладкими обещаниями о двойном НЕРЕАЛЬНОМ повышении мин.зарплаты когда-то в будущем БАНДА Порошенко-Яценюка пытается УСПОКОИТЬ народ чтобы он не снёс этих МАРОДЁРОВ-чинуш, узнав из их деклараций (после 1.11.16г.) как они ЖИРУЮТ (подымая МНОГОКРАТНО СЕБЕ зарплату) и сколько этот КОРРУПЦИОННЫЙ МУСОР НАКРАЛ с Бюджета и на лоббистских ВЗЯТКАХ, СДИРАЯ ПОСЛЕДНЮЮ ШКУРУ с народа. Поэтому Потрошенко и задерживал со своей БАНДОЙ подачу декларации, пихая «законы», уменьшающие борьбу с коррупцией. Резкое повышение мин.зарплаты РАСКРУТИТ ИНФЛЯЦИЮ, приведя к новому ОБНИЩАНИЮ народа и ДОБЪЁТ экономику –значит будут оттягивать.БАНДУ ГЕТЬ!!! 14.04.16г. КОНТРреволюция янучар, возглавляемая потрошенко-яйценюковскими МАРОДЁРАМИ, РАЗМНОЖАЮЩИМИ КОРРУПЦИЮ, ОСУЩЕСТВЛЯЕТ РЕВАНШ, СПЕЦИАЛЬНО НАРУШИВ Конституцию (ст.6, 19, 83, п.9 ст.106) для «назначения» НЕЛИГИТИМНОГО кабмина Гройсмана (коалиции НЕТ или есть с членами БАНДЫ Януковича). Эти падонки ВНОВЬ восстановили БЕСПРЕДЕЛ Януковича к Законам. Смерти «Небесной СОТНИ» и тысяч солдат помножены на НОЛЬ МАРОДЁРАМИ у власти.
    Как там ОФШОРЫ Порошенко поживают, что открыл он ПОСЛЕ избрания, как и его шестёрок в «кабмине» Гройсмана?! Таким образом, потрошенко-яйценюковская СВОРА МАРОДЁРОВ такими же темпами как при ХУНТЕ Януковича продолжает с ними ВЫВОЗИТЬ миллиарды $ с Украины, продолжая покупать за госденьги через СВОИ фирмы (как януковский Бойко НЕФТЕвышки) оборудование в 1,5 раза дороже за рубежом (поднимая чужую экономику и заваливая украинскую), а не загружать наши предприятия работой. 841 страница ведомостей получения ВЗЯТОК (на 2,5 млрд.$) от ПРУ Януковича ПРОЧИСТИТ мозги ленивцам думать головой и напрягать память на выборах, увидев в ней фамилии МАРОДЁРОВ у власти. «Порошенко ХУЖЕ Януковича» сказал Шабунин (возглавляет ОБЩЕСТВЕННУЮ АНТИкоррупционную организацию) в передаче «Левый берег» – наконец ДОШЛО, а то ранее надеялись на что-то.
    Иуда Ющенко говорил, чтобы ПОБОРОТЬ коррупцию надо ОТДЕЛИТЬ бизнес от власти, а его КУМ Порошенко делает всё НАОБОРОТ, начав с себя НАРУШАТЬ Законы ещё c 1999г., продолжив в 2005г. и РАЗОШЁЛСЯ по полной сейчас. Послушав этих МАРОДЁРОВ у власти, получается, что одно это ВОРЬЁ является проукраинским, а ВСЕ недовольные ими и ВЕСЬ народ – это АГЕНТЫ КРЕМЛЯ.
    Эта порошенки-яценюки показали себя на всю Украину как рекетиры-воры ещё в 2005г., РАЗВАЛИВ демократич. коалицию – 70% народа это ЗАБЫЛИ (как и БАНДИТИЗМ Януковича до 2005г. забыли на выборах 2010г., РАЗВЕРНУВ Украину с РАЗВИТИЯ в сторону ДЕГРАДАЦИИ). Еще в марте 2014г. для ЛЕНИВЫХ политологи МНОГОКРАТНО ПРЕДУПРЕЖДАЛИ что в «Ударе» и у «Солидарности» Порошенко НАИБОЛЬШЕЕ количество перебежчиков из януковской шайки УГОЛОВНИКОВ-ВОРОВ.
    Это на выборах НЕ ДОШЛО до 70% украинцев (хоть предупреждал НЕ РАЗ и не один год), которые НЕ УМЕЮТ судить по РЕАЛЬНЫМ ДЕЛАМ и потом, как и ранее рассказывают, что им ХРЕНОВО жить. Эти 70% ЛЕНИВЦЕВ и собирателей ЛАПШИ НА УШАХ вместо человека, УВЕЛИЧИВШЕГО на 70% доход Бюджета за полгода в 2005г., выбрали ВОРОВ, которые этому всячески мешали, ОБВОРОВЫВАЯ Бюджет – теперь это больное ВОРЬЁ и ХАПАЕТ по полной («живуть по новому»), РАЗВАЛИВАЯ экономику и РАЗРУШАЯ Украину с правопорядком в ней, стремясь к своей ДИКТАТУРЕ. Точно также восток в 2010г. вместо премьера, СПАСШЕГО их от замерзания (фантастически развернув транспортировку газа с запада на восток страны) зимой 2009г., выбрал УГОЛОВНИКА, помогавшего Путину, который ОТКЛЮЧАЛ газ – в итоге БЕСПРЕДЕЛ Хунты Януковича и ВОЙНА («почую кожного» кого ще не обокрал). Только при приходе к власти Тимошенко (кандидат ЭКОНОМИЧЕСКИХ наук – не проФФеСор) с 90-х годов экономика начинала 3 раза РАСТИ (и даже после мирового кризиса, ЛЖИВО списанного на её), при остальных тормозила и ПАДАЛА – для ленящихся собирать ИСТИННЫЕ результаты. При непроведении сейчас ВНЕОЧЕРЕДНЫХ выборов Президента наступят НЕОБРАТИМЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ и она не успеет спасти экономику (олигархи с Путиным ОБНАГЛЕЮТ) – ЗАУЧИТЕ эти СЛОВА чтобы потом не жалеть как «луганДон» с Крымом что НЕ ОБРАЩАЛИ на них внимания.
    «В Порошенко народ Украины выбрал ВСЁ то, ПРОТИВ чего ВЫСТУПАЛ МАЙДАН» — сказал ведущий ток-шоу «Чёрноё зеркало» Киселёв на «Интере» 30.05.14г.. И он на 100% ПРАВ. Эта порошенковско-яценюковская БЕЗГРАМОТНАЯ лицемерная СВОРА лживых МАРОДЁРОВ, связанная с Януковской БАНДОЙ и ВОЗГЛАВИВШАЯ эту пирамиду, ПОМОГАЕТ Путину ВАЛИТЬ экономику Украины и ПРИКРЫВАЯСЬ войной пытаются ПОБОЛЬШЕ набрать кредитов (которые НАРОДУ ОТРАБАТЫВАТЬ) чтоб их РАЗВОРОВАТЬ, РАЗМНОЖАЯ КОРРУПЦИЮ — о чём уже НЕОДНОКРАТНО ПРЕДУПРЕЖДАЛ эту СВОРУ посол США и др.. Эта шайка «Блока ПОДЛОГО Порошенка» и Яценюка, возглавившего «антиНародный Фронт» олигархов против народа Украины, ПОСТОЯННО НЕ ВЫПОЛНЯЮТ и ФАЛЬСИФИЦИРУЮТ Законы, СПОНСИРУЯ БАНДУ «луганДона» через СФАЛЬСИФИЦИРОВАННЫЕ документы. Потрошенко как УЧЕНИК Януковича и ЗАЛОЖНИК Путина (через фабрику в России как и Янукович через участие в КГБ), прошедший «обучение» по ВОРОВСТВУ и ВРАНЬЮ в БАНДЕ-кабмине Януковича для потрошения Бюджета, делает ВСЁ чтоб стать ОЛИГАРХОМ (а народ ЧЕРНЬЮ – как говорил Янукович) путём ПРОДОЛЖЕНИЯ дела «учителя», ВОЗГЛАВИВ бывшее януковское ворьё, КРЫШУЯ ВСЮ их (и свою) БАНДУ и НАРУШАВШИХ Законы «судей» чтобы ШАНТАЖИРУЯ ихними «подвигами» заставлять принимать им НЕЗАКОННЫЕ и УГОДНЫЕ ему решения, пытаясь пропихивать в Конституцию ДИКТАТОРСКИЕ возможности через РУЧНОЕ управление януковским ЛЖИВЫМ «конституционным судом» и ВЫПУСКАТЬ титушек-УГОЛОВНИКОВ с МЕНТАМИ, раздававшими им автоматы для расстрела людей (планируя что ПРИГОДЯТСЯ ему), ЗАПРЕЩАЯ СВОБОДУ СЛОВА на независимых каналах «3S.tv» (ПАДОНКИ у власти включили БЕСПРЕДЕЛ и требовали «штраф» ГОРАЗДО БОЛЬШЕ, чем ХУНТА Януковича с канала «TVI»), «112.ua» под разными БРЕДОВЫМИ СФАЛЬСИФИЦИРОВАННЫМИ причинами ПОДКОНТРОЛЬНЫХ ему служб (ВСЁ как при Януковиче и Кучме), запрещают единственный АНТИпутинский ТВканал «Дождь». Самодовольный экономический ПЕНЬ ЯценюкоГройсман успешно ПРОДОЛЖАЕТ дело вора Азарова, крышуя ВОРОВСТВО (ПОДТВЕРЖДЕНИЕ МАССОВОГО ВОРОВСТВА Бюджета старой и НОВОЙ «властью» ОЗВУЧЕНО руководителем ФИНИНСПЕКЦИИ Украины Гордиенко и ОФОРМЛЕНО актами, которые ПРЯЧЕТ нынешняя «власть») и ОЛИГАРХОВ с РАЗВОРОВЫВАНИЕМ ОГРОМНЫХ сумм с ОБОРОННЫХ средств на ПОДДЕЛКАХ по ЗАВЫШЕННЫМ в разы ценам. Аваков методами Захарченко-Януковича успешно садит НЕУГОДНЫХ и НЕВИНОВНЫХ, крышуя ВОРЬЁ (и своё что КАЧАЕТ ГАЗ с УКРАИНСКИХ недр – вот почему мы и платим за газ на 30% БОЛЬШЕ чем за импортный, а должны в 3 раза меньше). Прокуратура ПороШокина (назначает Порошенко) крышует януковское и олигархическое ВОРЬЁ, пихая за решотку НЕУГОДНЫХ и ПАТРИОТОВ (раскрывающих КОРРУПЦИЮ и КОНТРОБАНДНЫЕ схемы ВЕРХУШКИ «власти»), опасаясь ВОЗМЕЗДИЯ за МАРОДЁРСТВО, ФАЛЬСИФИЦИРУЕТ доказательства и ПРЯЧЕТ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА УБИЙСТВ на Майдане. МАРОДЁРЫ у власти ПРОДОЛЖАЮТ действовать методами БАНД Януковича и Кучмы. В результате — ВЗРЫВЫ в офисах партий «Свободы» и «Батькивщины» и авто Парасюка чтоб не мешали КРАСТЬ. Полный САБОТАЖ и ВРЕДИТЕЛЬСТВО реформам Саакашвили, препятствующего РАЗВОРОВЫВАНИЮ , приХватизации Одесского Припортового Завода и разгоняющего КОРРУПЦИОНЕРОВ от власти. Давно понятно зачем Аваков СПЕЦИАЛЬНО (как он сказал) ВЫПУСТИЛ Януковича с приближёнными – чтобы ВОЗГЛАВИТЬ их БАНДУ МУСОРОВ с ТИТУШКАМИ и КРЫШЕВАТЬ их ВОРОВСКИЕ СХЕМЫ. Силовые структуры МАРОДЁРОВ, шестерившие ЯНУКОВИЧАМ, ещё БОЛЬШЕ стали ПРЕПЯТСТВОВАТЬ журналистам РАСКРЫВАТЬ КОРРУПЦИЮ внутри этих структур и НАПАДАЮТ на них титушками-уголовниками. В итоге ПРИБЫЛЬ бизнеса Порошенка ВЫРОСЛА в 7 РАЗ, а у народа УПАЛА В РАЗЫ. Накравши денег и очистив карманы народа планируют ДЛЯ СЕБЯ и ОЛИГАРХОВ выставить на продажу по ДЕШЁВКЕ сотни миллионов гектар ГОСУДАРСТВЕННОЙ земли с ГОСпредприятиями и РАСТЯГИВАЮТ по карманам ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ НЕЗАМЕНИМЫЕ ОБОРОННЫЕ предприятия без которых НЕВОЗМОЖНА ОБОРОНА Украины, а ранее обвинявли в этом ХУНТУ Януковича. СВОРА села на схемы Януковской ХУНТЫ по РАЗВОРОВЫВАНИЮ Украины. И за такое МАРОДЁРСТВО эта свора ПОДНИМАЕТ в 2016г. себе зарплату в 4-8 раз БОЛЬШЕ чем обычным робочим. В Кабмине министров от Порошенка БОЛЬШЕ чем от Яценюка, то ОСНОВНОЕ ЗЛО идёт от Потрошенко — ВОРОВАТЬ хочется, а РАЗВИВАТЬ страну ни у МАРОДЁРОВ ни у их шестёрок УМА НЕ ХВАТАЕТ. Порошенко, ХОРОНЯ Гонгадзе, НЕ ЖЕЛАЕТ дальнейшего расследования и ЗАМЕТАЕТ СЛЕДЫ, ведущие на Кучму с Медведчуком , которых СМЁЛ НАРОД в 2004г. и которые СДАЮТ Украину в Минске Путину как и кучу заводов с предприятиями в Россию при Кучме (заказавшего Черновола), КРЫШУЯ этих УГОЛОВНИКОВ от тюрьмы и продолжая ВОРОВСКОЕ дело Януковича с ЗАЩИТОЙ интересов организаций фашистской РОССИИ.
    Я не буду платить этой ШАЙКЕ ВОРОВ у «власти», накрутившей себе НИ ЗА ЧТО (вернее — за НАРУШЕНИЕ Законов) 200% прибыли и поднявшей цену до 6900 гривен за 1000 куб.м газа (что дополняют АЗОТОМ для УВЕЛИЧЕНИЯ объёма), когда импортный газ ПОДЕШЕВЕЛ уже на 30% и приближённым предприятиям отдают на 1500гр. ДЕШЕВЛЕ, а директор «Укргазовидобудування» ГРЕБЁТ через зарплату с надбавками 900 000 гривен в МЕСЯЦ (наконец Тимошенко ПОДТВЕРДИЛА). Эта шайка НАРУШАЕТ Законы Украины, а цена УКРАИНСКОГО газа ВМЕСТЕ С ЕГО ТРАНСПОРТИРОВКОЙ до газплиты (даже через ВСЮ Украину) и ПРИБЫЛЬЮ НЕ ПРЕВЫШАЕТ 2000 гривен за тыс.куб. (я РАБОТАЮ в этой отрасли). И это, потому что Порошенко на выборах спонсировал Фирташ, который признался под присягой на Суде в Австрии, а народ теперь ПОВТОРНО ОПЛАЧИВАЕТ долг Фирташа в 24 млрд. гривен (януковская БАНДА списала ему этот долг), которые тот НЕ ВЫЛАТИЛ «НАФТОГАЗУ». Народ ГРАБЯТ и ВРУТ НАГЛО, а «суды» РУЧНЫЕ януковские. Мне НАДОЕЛО ВРАНЬЁ о субсидиях (через которые олигархи ОБВОРОВЫВАЮТ страну), которые НЕ КОМПЕНСИРУЮТ ПОВЫШЕНИЕ цен на еду, одежду, лечение и т. д. – на ОБНИЩАНИЕ.
    «Власть», опасаясь за свою дальнейшую БЕЗНАКАЗАННОСТЬ (как и ОБЕСПЕЧИВАЕМАЯ ими БЕЗНАКАЗАННОСТЬ БАНДЫ Януковича), пытается ЛАПШОЙ НА УШИ народу ОЧЕРНИТЬ патриотов в ДОБРОВОЛЬЧЕСКИХ отрядах, команду Саакашвили, «Свободу» БРЕДНЯМИ по акции у Парламента, неугодный «Укроп», «Самопомич» и «Батьківщину» НЕЗАКОННО уволив (суд закрыл СФАЛЬСИФИЦИРОВАННОЕ дело) её Министра экологии, который ВЕРНУЛ народу 5 месторождений газа от януковских воров. И ничего удивительного, ведь ШЬЮТ ДЕЛА критикующим власть ТЕМИ ЖЕ МЕТОДАМИ теже ЯНУКОВСКИЕ ШЕСТЁРКИ, которых возглавили порошенко-яценюки. Шьют дела ПАТРИОТИЧЕСКИМ силам, РАСКРЫВАЮЩИМ воровские СХЕМЫ власти, но не членам БАНДЫ Януковича и своей, ПРИКРЫВАЯ их ПОКАЗУХОЙ с ЛИПОВЫМИ арестами, отпуская ВОРОВ на волю С НАГРАБЛЕННЫМ, выплатив им за «арест» счетов уже 6 млн.гр. с наших карманов при СНЯТИИ арестов с счетов ОЧЕРЕДНОГО УГОЛОВНИКА ХУНТЫ Януковича. Эти ПАДОНКИ через Путина ЗДАЮТ «луганДон» УГОЛОВНИКАМ Януковича Ахметову и Бойко, которые ДОКУМЕНТАЛЬНО должны сидеть в ТЮРЬМЕ ещё в 2001г. + новое ЗАДОКУМЕНТИРОВАННОЕ их ВОРОВСТВО – да о таком «управлении» РАБАМИ они даже и не мечтали при Януковиче, ФАШИСТ Путин получает ЧТО ХОЧЕТ.
    Вот потому и НЕ ПИХАЛ Янукович в тюрьму своих УЧЕНИКОВ этих порошенко-яценюков, которые также НЕ ВЫПОЛНЯЮТ ни старых, ни новых Законов.
    Порошенковско-яценюковская «власть» идёт ПУТЁМ БАНДЫ УГОЛОВНИКА Януковича, используя их методы БЕСПРЕДЕЛА. МУСОР у власти РАЗВОРОВЫВАЕТ Украину — о таких «результатах» я ПРЕДУПРЕЖДАЛ ранее САДОМАЗОХИСТОВ и ИДИОТОВ Украины ещё 27.06.14г. в ссылке:
    rama.com.ua/sumskoy-oblsovet-vyidelil-2-mln-grn-na-materialno-tehnicheskoe-obespechenie-batalona-militsii-i-voennosluzhashhih/
    и 28.10.14г. в ссылке:
    rama.com.ua/obnovitsya-li-verhovnaya-rada-ukrainyi-i-naskolko-infografika/ .
    Идиотам НЕ ДОШЛО и они ПОВТОРНО наступили на ГРАБЛИ. Тупые НЕ УЧАТСЯ даже НА СВОИХ ошибках.
    И ОСНОВНОЕ количество людей (с КОРОТКОЙ ПАМЯТЬЮ и НЕ ЧИТАЮЩИХ ДОКУМЕНТЫ-ПЕРВОИСТОЧНИКИ, Законы, постановления, решения власти, решения и действия кандидатов, а собирают лапшу на уши из рекламы ОБЕЩАНИЙ по ТВ и пользуются «испорченным телефоном» со слухами) становятся на выборах обезьянами с гранатами, голосуя за тех, кто их ГРАБИТ. Так что эти люди ВИНОВАТЫ, что потом их глупость РАСХЛЁБЫВАЮТ ВСЕ НЕОДНОКРАТНО, ВИНОВАТЫ в своём выборе, что потом гибнут ТЫСЯЧИ ДОСТОЙНЫХ людей, а для пришедших к власти «война — мать родная». Этой ШАЙКЕ МАРОДЁРОВ уже НЕ ДОВЕРЯЮТ 90% украинцев. Этот МУСОР должен СЕСТЬ В ТЮРЬМУ! Мы объявили БОЙКОТ сладостям «ROSHEN» ещё с 2005г. из-за КОРРУПЦИИ, РЕККЕТА и ВОРОВСТВА их хозяина. БОЙКОТ должен быть ТОТАЛЬНЫМ и для ФАШИСТСКОЙ России и для шаражек БАНДЫ Януковича (АТБ и др.).
    «Ми готуємося та чистимо зброю»: Ярош відреагував на затримання Корбана.
    Тимошенко раньше МОЛЧАЛА и ЖДАЛА когда до народа ДОЙДЁТ НЕСПОСОБНОСТЬ и ГНИЛОСТЬ своры Порошенко-Яценюка – «НЕ ДОШЛО через голову» на выборах 2014г., «ДОЙДЁТ через ноги» после ОБНИЩАНИЯ при «жизни по новому».
    Несмотря на временных МАРОДЁРОВ у власти (внутренних ВРАГОВ) мы ОБЯЗАНЫ ВСЕГДА выйти на защиту Украины от ВНЕШНИХ врагов и от их провокаций. Готовится НАДО НЕПРЕРЫВНО.
    Единственный правовой способ ОТСТРАНЕНИЯ безграмотных МАРОДЁРОВ от власти – это ВНЕОЧЕРЕДНЫЕ ВЫБОРЫ Президента с Верховной Зрадой (по НОВОМУ Закону, что ОБЕЩАЛА их коалиция) и война НЕ ПОМЕХА (в 2014г. они были при масштабной войне) ибо существует ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ власти, а НОРМАЛЬНО РАЗВИВАЮЩИЕСЯ страны ЧАСТО проводят выборы, отсеивая более БЫСТРЫМИ темпами ГНИЛОЙ МУСОР из власти, а южная Корея садит в тюрьму даже при их власти, потому и живут ЛУЧШЕ. А чем дольше ПОМЕШАННЫЕ на деньгах МАРОДЁРЫ находятся у власти, тем всё больше экономика входит в БЕЗПОВОРОТНЫЙ ШТОПОР и страна оказывается БЕЗ ПРАВОПОРЯДКА. Они не понимают что, УТОПИВ страну, они УТОНУТ с ней. Чем БЫСТРЕЕ народ УДАЛИТ МАРОДЁРОВ из власти — тем МЕНЬШЕ шансов у ФАШИЗМА Путина. Этих ПАДОНКОВ надо СРОЧНО ВЫТАЛКИВАТЬ из власти, ибо они законно НЕ УЙДУТ, зная, что после выборов их ждёт ТЮРЬМА, как бы они не оттягивали свою АГОНИЮ, пересаживая своих ТУПЫХ ШЕСТЁРОК в креслах. ВИДНО им не хватает ума не доводить народ до МАЙДАНА (крышка чайника уже СКАЧЕТ) – Януковичам не хватило.
    НАУЧИТЕСЬ делать выводы и судить ПО ДЕЛАМ, если хотите ЖИТЬ ЛУЧШЕ.
    ЛЮБУЮ власть надо народу ПОСТОЯННО ДЕРЖАТЬ под КОНТРОЛЕМ и на КОРОТКОМ поводке. КОНТРреволюция НАСТУПАЕТ через РАЗМНОЖАЮЩИХ КОРРУПЦИЮ МАРОДЁРОВ у власти и заложника Путина, а революция должна уметь себя ЗАЩИЩАТЬ.
    И запомните: под ЛЕЖАЧИЙ камень вода НЕ ТЕЧЁТ!
    Можем опоздать, россияне уже ОПОЗДАЛИ.

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10.01.2017, 17:19
admin admin 10.01.2017, 17:19 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 23 Комментариев 0
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06.01.2017, 14:15
admin admin 06.01.2017, 14:15 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 61 Комментариев 0
Микроволновая печь: вред или польза
05.01.2017, 19:36
admin admin 05.01.2017, 19:36 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 55 Комментариев 0
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04.01.2017, 18:39
admin admin 04.01.2017, 18:39 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 40 Комментариев 0
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29.12.2016, 16:05
admin admin 29.12.2016, 16:05 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 52 Комментариев 0
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