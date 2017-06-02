Эмоциональный день: гороскоп на 21 июня

Возникнет непреодолимое желание путешествовать, общаться и флиртовать с представителями противоположного пола. Приподнятый эмоциональный окрас этого дня отлично подходит для семейных поездок или для выражения симпатий в адрес конкретного человека.

Овен:

Овны сегодня будут слишком бурно реагировать на происходящее. Вами не останется незамеченным тот факт, что соседи сделали какое-то крупное приобретение. Вы начнёте переживать по этому поводу и помчитесь в магазин, чтобы сделать не менее дорогую покупку.

Телец:

Тельцам с большим трудом будет удаваться ведение важных переговоров. Причиной тому станет непонятная неуверенность в себе. Если вы действительно хотите услышать «да» от своей зазнобы, примерьте свою обворожительную улыбку и ведите себя чуть смелей.

Близнецы:

Близнецы в этот день будут придирчиво и скрупулёзно относиться даже к повседневным домашним делам. Когда вы выполните все свои обычные обязанности, вам захочется проконтролировать, как справляются с подобного рода заданиями все остальные члены семьи.

Рак:

Раки в этот день сами себе придумают повод для переживаний и тревог. Вы сначала в одиночестве будете горевать над этими несуществующими проблемами, а затем попытаетесь подключить к столь «важному» мероприятию близких членов своей семьи.

Лев:

Львы будут заразительно оптимистичны и веселы. Ваше настроение постепенно распространится на всех родственников и друзей, а потому в этот день вы будете окружены бесконечным морем улыбок, шуток и позитива.

Дева:

Девы в этот день сильно повздорят со своим близким приятелем. Пока вы и этот человек выясняете кто прав, а кто виноват, в вашем общем окружении произойдёт неприятное происшествие. Решая проблемы, возникшие у своего знакомого, вы и ваш друг незаметно для себя заключите перемирие.

Весы:

Весы сегодня окажутся во власти чьего-то негатива. Ваше приподнятое настроение исчезнет в ни куда, как только кто-то из близких людей устроит громкий скандал, отыскав подходящий повод в одной из мелких бытовых ситуаций.

Скорпион:

Для Скорпионов 21 июня повышается риск попасть в неприятности по вине незнания действующих законов. Не исключено, что вам придётся выплачивать крупный штраф, так как вы не заметите дорожный знак или пересечёте разметку в неположенном месте.

Стрелец:

Стрельцы сегодня будут до неприличия придирчивы и ревнивы. После скандала, который вы устроите в присутствие посторонних людей, ваша вторая половинка замкнётся в себе или отправится на несколько дней погостить у близких родственников.

Козерог:

Козероги сегодня захотят получить новую порцию свежих эмоций. Вы пригласите всю свою семью в театр или в музей, но никто из родных не поддержит ваше стремление провести жаркий летний денёк по столь малоинтересному сценарию.

Водолей:

Водолеи сегодня столкнутся с катастрофической нехваткой времени. Пытаясь успеть всё и везде, к вечеру вы испытаете огромную усталость. В этот момент вы начнёте себя укорять, что столь нерационально потратили последний день перед новой рабочей неделей.

Рыбы:

Рыбам сегодня следует отказаться от публичных выступлений или от признаний в своих пылких чувствах. Пока вы не испытываете полной уверенности в себе, перечисленные мероприятия будут вам удаваться из рук вон плохо.