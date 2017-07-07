Эмоции полнолуния: гороскоп на 9 июля

Овен

Ухудшение здоровья скажется на вашей активности, поэтому не планируйте важных и сложных дел. Сегодня лучше заниматься

делами, которые вы хорошо знаете и уверены в их чистоте и правильности.

Телец

Благоприятный для любого дела день. Все задуманное может воплотиться в жизнь. В этот день можно смело браться даже за те дела, в которых не слишком разбираетесь. У некоторых людей этого знака есть даже возможность небольшого выигрыша. Впрочем, он не обязательно должен быть денежный. Возможно, вас просто ожидает приятное известие от человека, которому вы небезразличны, или новое романтическое знакомство.

Близнецы

Сегодня вас могут ожидать незапланированные расходы. Некоторые люди из вашего окружения могут вами манипулировать, давя на жалость. Но постарайтесь проявить твёрдость характера и не поддавайтесь на провокацию. Поберегите своё здоровье, есть вероятность подхватить вирусное заболевание.

Рак

Если вы решили сделать крупное приобретение или провести праздничное мероприятие, это самый удачный день. Вероятнее всего, что сегодня вам придётся познакомиться с очень интересными людьми, общение с которыми окажется очень плодотворным.

Лев

Это день, когда планирование становится занятием не только бесполезным, но и опасным: чем больше планов вы строите, тем меньше альтернативных возможностей замечаете. Кстати, постарайтесь вообще не высовываться, держитесь подальше от начальства, чтобы не попасть под горячую руку.

Дева

Этот день больше склоняет к отдыху и покою, чем к работе и активным действиям. Возможно, вам лучше сегодня побыть в одиночестве и поразмыслить над своей жизнью. В голову может прийти замечательная идея, которая реализуется в дальнейшем и немного изменит вашу жизнь к лучшему.

Весы

Сегодня вам будет недоставать сдержанности. Вы можете наговорить окружающим кучу гадостей и обрести кучу врагов. Но может и наоборот: переключиться на позитив и обрести такую же кучу друзей. В любом случае, эмоции сегодня будут очень сильны и заразительны, а желание высказывать свои мысли вслух—не всегда уместно и безопасно.

Скорпион

Сегодня ваши эмоции то и дело будут колебаться где-то между понятиями «надо» и «хочу». С одной стороны, накопившиеся дела будут настоятельно требовать заняться ими, с другой же — вам захочется отвлечься от рутины и заняться чем-нибудь интересным. Попытайтесь найти такое занятие, где полезное можно совместить с приятным.

Стрелец

Вы сегодня будете способны заражаться эмоциями окружающих, особенно позитивными. Поэтому вам нужно посещать те места, где жизнь бьет ключом, и где можно понаблюдать за окружающими.

Козерог

Вы сегодня должны быть осторожны в высказываниях. Больше слушайте — и вам откроется то, что вы должны знать. Но не

провоцируйте ревность партнера и не раздавайте авансы, если у вас нет серьезных намерений.

Водолей

Постарайтесь сегодня не реагировать эмоционально на свои проблемы. Судьба сама расставит все точки над «и» и вознаградит вас за проявленное терпение. Есть большая вероятность того, что в жизни произойдут некоторые изменения, как в финансовом, так и в личном плане. Постарайтесь не ходить в гости и не приглашайте их к себе. Воздержитесь от употребления алкогольных напитков.

Рыбы

День обещает быть наполнен большим количеством жарких споров. При этом у вас обострится способность видеть оскорбительный намек даже там, где его и в помине не было. Если вы не хотите провести весь день в конфликтах, всеми силами увиливайте от спорных тем. И ни в коем случае не поддавайтесь соблазну расставить все точки над «i» в каком-либо важном вопросе.