Елочка для Сум родилась не в лесу

Сумы заказали искусственную елку с иллюминацией за 1,5 млн грн. КП «Спецкомбинат» по результатам тендера заказало ООО «Люмьер Украина» искусственную елку за 1,54 млн грн. Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на систему «Прозорро».

Искусственную елку ELKC18 собственного производства диаметром 10 м высотой 18 м с иллюминацией, ограждением и двумя сказочными домиками поставят и смонтируют на площади Независимости до 5 декабря. Гарантийный срок составляет три года.

Цена сделки на полпроцента ниже ожидаемой стоимости закупки в 1,55 млн грн.

Единственным конкурентом было столичное ООО «Звезда» Людмилы Кошубы и Валерия Юдина.

Фирма «Люмьер Украина» из Черноморска Одесской области принадлежит местному жителю Сергею Фостику, который также владеет ООО «Люмьер» и ООО «Торговый дом« Люмьер ».

Всего с 2008 года эти три фирмы с похожими названиями выиграли тендеров на 19,42 млн грн.