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Элитное авто и водитель с оружием: страсти на дороге в Сумах

Вчера, 15:17 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумы
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Элитное авто и водитель с оружием: страсти на дороге в Сумах

Сумской местной прокуратурой сообщено о подозрении мужчине, который избил водителя служебной машины и угрожал ему оружием. Как сообщает и. о. руководителя Сумской местной прокуратуры Андрей Шапошник, 15 сентября лицу, находящемуся за пределами города, вручено извещение о подозрении по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. Разрешение на оружие у подозреваемого оформлено надлежащим образом. Ему грозит арест на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до пяти лет.
По данным пресс-службы прокуратуры Сумской области области, 4 сентября около 13.00 транспортное средство «ГАЗ 330202» публичного акционерного общества при обгоне выехало на полосу встречного движения, где ему навстречу ехал автомобиль «Мercedes-benz Е350». Такой маневр явно не понравился водителю элитной машины и он, развернувшись, поехал догонять ГАЗ. Нарушая правила дорожного движения, водитель «Мercedes-benz Е350» перегородил полосу, по которой двигался ГАЗ, чем заставил его остановиться. Не обращая внимание на извинения, водитель «Мercedes-benz Е350» начал наносить водителю ГАЗ удары по лицу и туловищу. А уж когда на помощь пострадавшему выбежали пассажиры служебного авто, то подозреваемый достал из сумки травматическое оружие и угрожал его применить

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