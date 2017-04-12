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Экстренное торможение на Сумщине не обошлось без последствий

Сегодня, 09:43 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
Ирина Власова Ирина Власова
Экстренное торможение на Сумщине не обошлось без последствий

31 мая на ул. Соборной в Белополье 23-летний местный житель за рулем мопеда Viper при экстренном торможении на проезжей части допустил падение мопеда на правую сторону. Упавший мопед зацепил 62-летнюю женщину. С ушибом поперечного отдела позвоночника ее госпитализировали в ортопедию местной больницы, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.
По данным полиции, по состоянию на 31 мая с начала года на территории Сумской области произошло 112 ДТП, в которых 21 человек погиб и 143 пострадали (в прошлом году за аналогичный период – 222 ДТП, в которых 29 человек погибли и 277 пострадали).

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