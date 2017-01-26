Экспортные потери Украины (инфографика)

Экспортные потери Украины за счет Луганской и Донецкой областей, а также оккупированного Крыма за два года составили 12,9 млрд долларов. Об этом говорится в документе «Экспортная стратегия Украины: Дорожная карта стратегического развития торговли на период 2017 – 2021 годов» на сайте Министерства экономического развития и торговли Украины.

По данным ведомства, доля Крыма и Донецкой и Луганской областей в общем объеме экспорта украинских товаров снизилась с 26,6% в 2013 году до 10,4% в 2015 году. В период с 2013 по 2015 год экспорт из Донецкой области уменьшился на 70%, а из Луганской – на 93%, — сообщает 24 Канал

Общие же экспортные потери Украины в период 2013-2015 годов составили 25,2 млрд долларов.

В документе отмечается, «что затяжной вооруженный конфликт на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей и временная оккупация Автономной Республики Крым и Севастополя продолжают существенно влиять на торговлю в Украине».