Заместитель главы Администрации президента, экс-губернатор Сумщины Юрий ЧМЫРЬ еще не имеет статуса «подозреваемый» в деле о силовом разгоне Евромайдана.
«Він перевірявся на причетність, як і багато інших високопосадовців. Встановлено, що Чмирь мав відношення до тих чи інших заходів щодо протидії протестним акціям, які проходили 18-20 лютого. Але ми зараз не говоримо, що він вчиняв злочинні дії — підозри йому немає, слідство триває», — сообщил в интервью «Укринформу» руководитель департамента спецрасследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк, отвечая на вопрос о возможной причастности Юрия Чмыря к организации силового разгоне митингующих 18-19 февраля 2014 г.
Экс-губернатор Сумщины пока не подозреваемый
Сегодня, 09:57 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина
Заместитель главы Администрации президента, экс-губернатор Сумщины Юрий ЧМЫРЬ еще не имеет статуса «подозреваемый» в деле о силовом разгоне Евромайдана.
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