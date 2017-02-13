Экс-губернатор Сумщины пока не подозреваемый

Заместитель главы Администрации президента, экс-губернатор Сумщины Юрий ЧМЫРЬ еще не имеет статуса «подозреваемый» в деле о силовом разгоне Евромайдана.

«Він перевірявся на причетність, як і багато інших високопосадовців. Встановлено, що Чмирь мав відношення до тих чи інших заходів щодо протидії протестним акціям, які проходили 18-20 лютого. Але ми зараз не говоримо, що він вчиняв злочинні дії — підозри йому немає, слідство триває», — сообщил в интервью «Укринформу» руководитель департамента спецрасследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк, отвечая на вопрос о возможной причастности Юрия Чмыря к организации силового разгоне митингующих 18-19 февраля 2014 г.