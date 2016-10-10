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Экономика Украины: рекорды и антирекорды (инфографика)

Сегодня, 12:20 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина
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Экономика Украины: рекорды и антирекорды (инфографика)

В 2016 году украинская экономика установила сразу несколько достижений. Об одном из них — отказе от покупки газа у России — в своем новогоднем обращении вспомнил президент Петр Порошенко. Потребление голубого топлива также было на рекордно низком уровне. Импорт из Европы, напротив, вырос. Еще одно достижение — в бюджете следующего года предусмотрели рекордную сумму на ремонт и строительство дорог. Правда, эффективность инвестиций еще придется доказать на практике, — сообщает liga.net
Есть и антирекорды. Например, авиастроительному гиганту ГП Антонов за прошлый год не удалось построить ни одного самолета. Для спасения ПриватБанка государству придется потратить огромную сумму — 148 млрд грн, а дефицит Пенсионного фонда достиг рекордных 150 млрд грн.

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