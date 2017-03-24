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Экологическая катастрофа на Сумщине (видео)

Сегодня, 09:19 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество Регион: Сумщина
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Экологическая катастрофа на Сумщине (видео)

Экологическая катастрофа под Сумами. В пруду погибло 90 процентов рыбы, она покрыла все вокруг, гниет и отравляет воду в соседних реках. И догадайтесь, что делает с мертвыми рыбами арендатор водоема, вместо утилизировать? Правильно! Собирает и отвозит туда, где их сушат. Где же это кому-то повезет купить дохлой тарани, — сообщают Надзвичайні новини
Только здесь — до тонны толстолобика. Дохлую рыбу, догадываются местные, скорее всего везут за 200 метров с этого пруда. Под берегами плавают мертвые рыбы, а рядом — уже нагруженный прицеп, готов к отправке.

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