Экологическая катастрофа на Сумщине (видео)

Экологическая катастрофа под Сумами. В пруду погибло 90 процентов рыбы, она покрыла все вокруг, гниет и отравляет воду в соседних реках. И догадайтесь, что делает с мертвыми рыбами арендатор водоема, вместо утилизировать? Правильно! Собирает и отвозит туда, где их сушат. Где же это кому-то повезет купить дохлой тарани, — сообщают Надзвичайні новини

Только здесь — до тонны толстолобика. Дохлую рыбу, догадываются местные, скорее всего везут за 200 метров с этого пруда. Под берегами плавают мертвые рыбы, а рядом — уже нагруженный прицеп, готов к отправке.