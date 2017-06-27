Эх, полетаем! Аэропорты Украины увеличили пассажиропоток (инфографика)

Воздушные гавани с начала года заметно увеличили пассажиропоток. За январь – июль 2017 объемы пассажирских перевозок украинских авиакомпаний выросли по сравнению с соответствующим периодом 2016 на 36,7% и составили 5817,1 тыс. человек, в том числе международные – на 38,4% и составили 5298,2 тыс. человек. Об этом сообщает Сегодня со ссылкой на пресс-службу Министерства инфраструктуры Украины. В ведомстве подчеркнули, что пассажиропотоки через аэропорты Украины увеличились на 32,6% и составили 8 995,3 тыс. человек, в том числе в международном сообщении – на 34,3% и составили 7 937 тыс. человек.

В течение января – июля 2017 украинские авиакомпании выполнили 52,2 тыс. коммерческих рейсов (рост по сравнению с соответствующим периодом 2016 года – на 22,8%), в том числе международных – 44 тыс. рейсов (рост – на 20,8%).

Напомним, министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что лоукост Ryanair начнет летать в «Борисполь» в 2018 году.