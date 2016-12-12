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Е-декларирование и кибербезопасность: новое в законодательстве

Сегодня, 17:03 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумщина
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Е-декларирование и кибербезопасность: новое в законодательстве

Принятые законы прежде всего коснутся оборонной способности государства, системы е-декларирования, кибербезопасности, а также рентных платежей. В правительстве уверены, что такие решения позволят значительно обезопасить Украину, обеспечить реализацию социальных реформ, а также пополнить местные бюджеты. Но что из того выйдет – покажет время.

А сколько вы зарабатываете?
В прошлом году стартовала масштабная волна электронного декларирования доходов. В число декларантов попали все — от директоров школ до чиновников и нардепов. Теперь же в подписанном Президентом Украины Законе «О Высшем совете правосудия», который вступил в силу с 5 января, уточнили кто будет подавать декларации в этом году.
Таким образом, отменена необходимость заполнять электронные декларации для руководителей учреждений образования (кроме руководителей вузов и их заместителей), науки (за исключением руководящих должностей). От электронных деклараций освободили также руководителей учреждений здравоохранения (кроме тех, что имеют статус центрального, областного, районного, городского уровня).
Кроме того, освобождены от обязанности заполнять электронные декларации и руководители учреждений культуры, искусств, восстановления и сохранения национальной памяти, физической культуры, спорта и национально-патриотического воспитания.
Согласно новому закону, норма об обязательном заполнении электронных деклараций не распространяется на должностных лиц учреждений и организаций, осуществляющих основную деятельность в области социального обслуживания населения, социальной и профессиональной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов, социальной защиты ветеранов войны и участников спецоперации на Донбассе.

Иммунитет от проверок
Благодаря подписанному Президентом закону, который устанавливает мораторий на проведение органами государственного контроля плановых проверок в сфере хозяйственной деятельности, бизнес получит временный иммунитет от проверок. Пресс-служба Президента сообщает, что мораторий будет действовать до 31 декабря 2017 года.
Но не стоит особо радоваться, поскольку в законе прописаны случаи, когда государственный надзор осуществляется. Так, внеплановые проверки во время действия моратория могут осуществляться: по письменному заявлению субъекта хозяйствования о проведении мероприятия государственного контроля по его желанию; по решению суда; в случае аварии, смерти потерпевшего вследствие несчастного случая, который был связан с деятельностью субъекта хозяйствования.

Безопасность прежде всего
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о допуске иностранных военных в Украину. Согласно тексту документа, разрешается допуск иностранных военных подразделений на территорию Украины в 2017 году для участия в многонациональных учениях. Предлагается допустить на территорию Украины сроком до 365 дней до 3 тыс. военнослужащих США, других государств-членов НАТО и государств-участников программы «Партнерство ради мира» с вооружением и военной техникой, в том числе и до 6 самолетов и вертолетов.

Не только армией единой
После многочисленных атак хакеров, которые осуществлялись по сайтам и базам правительственных структур, руководство Украины все же решило более тщательно следить за выполнением комплекса мероприятий по устранению угроз кибербезопасности Украины.

Доход от добычи останется в местном бюджете
Не забыли парламентарии и о формировании местного бюджета. Верховной Радой был принят и подписан Президентом Закон №1793-VIII «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно зачисления рентной платы за пользование недрами для добычи нефти, природного газа и газового конденсата».
Ожидается, что закон будет способствовать заинтересованности местного населения в развитии газодобывающей отрасли в местности, где они проживают, а также справедливого распределения средств между бюджетами разных уровней, общинами сел, поселков, городов, где осуществляется производственная деятельность предприятий нефтегазовой отрасли.
Но для того, чтобы Закон вступил в силу, необходимо подождать следующего года.

Электронным билетам быть
Президент подписал закон №4121, что позволяет использовать е-билеты в Украине. Он предусматривается введение в Украине электронного билета в общественном транспорте.
Предполагается, что документ позволит украинцам отказаться от оплаты за проезд наличными, а транспортникам – контролировать пассажиропотоки.
По словам главы Мининфраструктуры, первые е-билеты в Украине могут появиться уже этой весной. О намерении запустить их заявили 17 городов. «Пилотные проекты мы надеемся запустить где-то в течение двух-трех месяцев как минимум в двух городах, – заявил министр Владимир Емельян. – Сейчас до введения е-билета максимально готовые Львов и Днепр».

Фото: Вздохните с облегчением. Верховная Рада пересмотрела список тех, кому следует отчитываться о доходах и имуществе.

Александр Панченко, «Панорама» №9

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