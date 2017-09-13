О коммунальных проблемах можно писать бесконечно. Одну, вроде как решил, появится вторая. Но вот в последнее время в их перечне появилось что-то «новенькое». Недавно мы писали о том, как асфальт провалился под автомобилем КП «Дорремстрой», теперь от непрочности порытия страдают горожане.
В Сумах в понедельник, 13 ноября, во дворе проспекта Лушпы, 11 легковой автомобиль провалился в яму. Водитель еле успел выскочить из транспортного средства.
По словам местных жителей, недавно на этом месте коммунальщики устраняли порыв, засыпали яму песком, и так и оставили.
Вот что о произошедшем писали в соцсетях.
Дырища ЖКХ в Сумах: полный провал (фотофакт)
О коммунальных проблемах можно писать бесконечно. Одну, вроде как решил, появится вторая. Но вот в последнее время в их перечне появилось что-то «новенькое». Недавно мы писали о том, как асфальт провалился под автомобилем КП «Дорремстрой», теперь от непрочности порытия страдают горожане.
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