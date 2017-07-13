Дьявол кроется в деталях: гороскоп на 18 августа

Следует очень внимательно оценивать окружающих. Сегодня мошенники и авантюристы заметно активизируются, причём этих хитроумных людей будет невероятно сложно отличить от порядочных граждан.

Овен:

Планы Овнов в этот день неоднократно подвергнутся изменениям. Утром вам придётся координировать список своих дел под влиянием вышестоящего руководства, а вечером вы будете вынуждены отказаться от планов на досуг из-за приезда дальнего родственника.

Телец:

Тельцы проведут этот день в очень позитивной обстановке. Вас будут окружать искренние улыбки людей, с которыми можно поговорить по душам, обменяться опытом и найти компромисс по любому спорному вопросу.

Близнецы:

Близнецам добиться полного успеха в этот день помешают мелкие бытовые неурядицы. Эти чрезвычайные происшествия выбьют вас из колеи, но вы вовремя успокоитесь и возьмёте контроль над происходящим в свои надёжные руки.

Рак:

Раки будут очень мечтательны и немногословны. Больше, нежели работа и дела, вас будет интересовать своя личная жизнь, а ещё точнее та молодая особа, с которой вы познакомились накануне.

Лев:

Львам в этот день уготован большой успех во время похода по магазинам. Вы загляните в модный бутик с надписью «Sale» и с огромным удовольствием потратите много часов на выбор своего нового гардероба.

Дева:

Девы окажутся марионеткой в руках очень властного и деспотичного человека. Эта ситуация начнёт сильно вас напрягать, но ради блестящего будущего своей карьеры вы согласитесь на время забыть о принципах.

Весы:

Весы сегодня будут корить себя за то, что слишком много времени проводят за работой. Вы, объективно оценивая ситуацию внутри своей семьи, внезапно поймёте, что потеряли духовную близость со своей второй половинкой и прочими родственниками.

Скорпион:

Скорпионам в этот день будет легче находить общий язык с женщинами, нежели с представителями сильного пола. Кроме того, одна из престарелых дам, с которой вы познакомитесь сегодня, станет для вас мудрой наставницей и настоящим ангелом-хранителем.

Стрелец:

Стрельцы в этот день не смогут остаться в стороне от бурных общественных событий. Ваша склонность всегда быть в первых рядах во время подобных мероприятий станет причиной, по которой пострадает ваша хорошая репутация.

Козерог:

Козерогам придётся прибегнуть к помощи близкого друга. Вы поймёте, что без дополнительных финансовых вложений ваш бизнес-проект «прогорит», а потому обратитесь к обеспеченному приятелю за очередным крупным «кредитом».

Водолей:

Водолеи в этот день продемонстрируют не лучшие черты своего характера. Вы утратите привычное спокойствие и разразитесь бранным потоком, когда увидите, что ваш автомобиль погружен на эвакуатор и уезжает в неизвестном направлении.

Рыбы:

Рыбы в этот день поддадутся сильному приступу ревности. Когда вы выясните, что у вас нет причин не доверять своему любимому человеку, вы испытаете невероятное моральное облегчение и стыд за свою излишнюю вспыльчивость.