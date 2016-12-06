Двери открываются! Непредсказуемые маршрутки в Сумах

Около восьми часов утра 31 января на перекрестке улиц К. Зеленко и Прокофьева с задних дверей маршрутного такси № 17А во время движения выпала молодая женщина и травмировала колено.

Женщина рассказала, что рядом с ней на задней площадке стояли трое несовершеннолетних, играли у дверей. Поэтому, вероятнее всего, двери самовольно и открылась. Так как женщина не держалась за поручень, она выпала из маршрутки.

На место происшествия выехали правоохранители и скорая. Специалисты осмотрели автобус, проверили исправность дверей. Никаких повреждений или дефектов в их работе не было обнаружено. Проверка водителя на содержание алкоголя в крови также дала отрицательный результат. Он вместе с потерпевшей дали показания. После получения необходимой медицинской помощи женщина отправилась домой.

Представитель перевозчика — ООО Олейник считает произошедшее стечением обстоятельств, — сообщает Муниципальный информационный портал.