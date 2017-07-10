Воспитанник конотопского футзала 19-летний Денис ЗЕЛЕНКЕВИЧ вскоре может перейти в ивано-франковский «Ураган». На профессиональном уровне Денис выступает с 16 лет — свой первый матч он провел за команду ЛТК, а в минувшем сезоне регулярно выступал за «ЛТК-ИнБев-нПУ». Новый клуб после расформирования харьковского «Локомотива» ищет еще один воспитанник футзала Сумщины — Николай БЕЛОЦЕРКОВЕЦ. Неоднократный чемпион страны и обладатель Кубка, игрок национальной сборной, по некоторым сведениям, может перейти в состав российской команды Суперлиги «Норильский никель».
Два воспитанника футзала Сумщины могут сменить клубы
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