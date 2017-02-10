Два матча в Сумах прошли в одно время

Три плюс три. В Сумах в минувшую субботу был, можно сказать, большой футбольный день. На «Юбилейном» ПФК «Сумы» принимал лидера первой лиги — команду «Ильичевец» (Мариуполь), а на поле ФЦ «Барса» свой стартовый поединок второго круга чемпионата Украины среди аматоров против «Єдності” (Плиски) проводила николаевская «Виктория». Причем для сумских болельщиков это была, наверное, единственная возможность увидеть в деле в ближайшие несколько месяцев «Викторию» — все свои остальные поединки команда планирует проводить на домашнем стадионе в Николаевке. Многие любители футбола, в том числе и я, собирались посетить оба поединка, но с удивлением узнали, что матчи начнутся в одно и то же время — в 15.00. Причем было заранее известно, что ПФК «Сумы» начнет поединок именно в три дня, а на «Барсе» было свободное время с 12.00 и до 18.00. Зачем было назначать матч «Виктории» именно в 15.00 — загадка сие есть. Наверное, зрители неинтересны руководителям «Виктории» — лишь бы провести матч. В итоге на «Барсе» собралось всего несколько десятков человек, да и на «Юбилейном» зрителей было не густо. А как знать, может, нашим командам и не хватило именно болельщицкой поддержки — обе наши команды, увы, проиграли.

Анатолий Поляченко, «Панорама» №16