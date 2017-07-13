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20.09 Среда

Душевный день: гороскоп на 20 сентября

Сегодня, 06:17 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все
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Душевный день: гороскоп на 20 сентября

День пройдёт под знаком очень тёплого, позитивного отношения к людям. Сегодня полностью исключены конфликтные ситуации, так как ни один человек не захочет разрушать атмосферу, располагающую к доверительному общению и к задушевным беседам.
Овен:
Овны откроют для себя новые виды досуга. Вы будете удивлены, как много позитива приносит день, проведённый дома, в окружении родных людей, с которыми можно многое обсудить, вместе о чём-то помечтать или с ностальгией вспомнить о прошлом.
Телец:
Тельцы посвятят этот день устранению своих внешних изъянов. Вы воспользуетесь интернетом, чтобы выбрать одну из самых эффективных диет, а также составить план физических тренировок, с помощью которых вы сможете приобрести великолепную фигуру.
Близнецы:
Близнецы в этот день сосредоточатся на выполнении рутинных домашних занятий. И пусть в бытовых мелочах вам не удастся найти что-то новое, яркое и необычное, главное, что к вечеру ваше личное пространство засверкает чистотой и уютом.
Рак:
Раки в этот день не смогут придать своим мыслям единственно верное направление. Вы будете размышлять о разном — и о своей карьере, и о семейной жизни, и о других аспектах. Однако ни в одном из них вы не доберётесь до истинных причин своих затруднений.
Лев:
Львы проведут этот день в очень приподнятом настроении. Ваш оптимизм заразительно подействует на окружающих. Так, от ваших шуток начнёт улыбаться даже суровый сосед, который привык носить на своём лице маску солидного человека.
Дева:
Девы пойдут на многое ради стабилизации своих семейных отношений. Вы искренне извинитесь перед своей второй половинкой за недавний инцидент и дадите честное слово, что впредь в вашей совместной жизни подобные ситуации не возникнут.
Весы:
Весам этот день подарит возможность сделать массу интересных покупок. Вечером, разбирая многочисленные пакеты и сумки, вы будете удивляться, что столько полезных вещей вам удалось приобрести с минимальным уроном для своего бюджета.
Скорпион:
Скорпионы сегодня смогут найти очень интересного и необременительного собеседника — любимую книгу. За увлекательным чтением вы не заметите, как наступит вечер, вместе с которым к вам придёт осознанье того, что вы очень многое не успели.
Стрелец:
Стрельцы в этот день будут очень зависимы от настроения родственников. Пока в стенах вашего дома бушует очередная коллективная «революция», вы решите подыскать более спокойное пристанище (например, отправитесь в гости к близкому другу).
Козерог:
Козероги сегодня с головой погрузятся в виртуальную схватку. Вы откажетесь принимать участие в жизни своей семьи, так как компьютерная игра отнимет у вас всё свободное время и не оставит вам силы на устранение мелких бытовых неприятностей.
Водолей:
Водолеи столкнутся с поломкой незаменимого бытового прибора. Это недоразумение заметно выбьет вас из колеи, тем более что деньги, необходимые для ремонта, вы планировали потратить на покупку подарка для близкого родственника.
Рыбы:
Рыбы сегодня рискуют в корне неправильно истолковать происходящее и сделать массу ошибочных поступков. Прежде, чем давать выход своим эмоциям, постарайтесь немного остыть, а затем разобраться, кто конкретно виновен в случившемся.

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