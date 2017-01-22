Дурной пример: транспорт в Сумах

Городу не хватает общественного транспорта, а тот, что на линии, не совсем безопасен

Ежедневно на маршруты в Сумах выходят 45 троллейбусов, и не все они в идеальном состоянии, так как большинство из куплены давным-давно и отремонтированы умелыми руками местных ремонтников. Вот только иногда «ведут себя» они очень странно. Памятен случай, когда в 20-х числах января зашедших в троллейбус двух девушек ударило током. 18-летняя студентка Диана БУДЬКО после этого даже попала в реанимацию. По словам пострадавшей, в тот день она заходила в троллейбус. Одной ногой девушка стала на ступеньку, а вторая нога осталась на земле. Как только она взялась за поручень, ее ударило током. Девушка не чувствовала левую руку и ногу. В больнице ей поставили диагноз «электротравма первой степени».

Директор КП «Электроавтотранс» Виталий ОДНОРОГ комментировал ситуацию и говорил, что каждое утро троллейбусы проверяются. Мол, та машина выезжала в нормальном техническом состоянии.

«Полиция, осмотрев транспортное средство и собрав свидетельства у потерпевшей, открыла уголовное производство по части 1 статьи 287 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа или исправительных работ до двух лет, или ограничение свободы до 5-ти лет, или лишение свободы до 5 лет», — прокомментировал инцидент инспектор сектора коммуникаций ГУ НП в Сумской области Владимир КУЗЬМЕНКО.

В воскресенье 18 февраля . Фейсбук президент Федерации автоспорта Сумщины. Вадим ЛЫСЫЙ выложил в соцсетях фото и видео того, как около автовокзала спасатели тушили загоревшийся троллейбус. «Сумы, возле автовокзала… слава Богу, когда все хорошо. Но технику давно уже нужно списывать — она опасна для людей!!!» — написал он.

По данным мэрии, всего в городе 68 троллейбусов (59 работоспособных), из которых 28 модели «ЗиУ-682″, выпущенных еще при СССР в 1987-1991 гг., остальные — российского и украинского производства 1994-2006 гг. выпуска.

Самыми новыми троллейбусами в Сумах являются 12 машин «Богдан-Т701.17″, купленные в 2015 г. по итогам трех тендеров по 3,47 млн грн. за машину.

Именно поэтому и горожане, и активисты очень переживают о результатах объявленных городской властью тендеров на закупку троллейбусов.

КП «Электроавтотранс» на портале публичных госзакупок Prozorro обьявило тендер на закупку 4 троллейбусов, на которые планируется потратить 20 млн грн. Ожидаемая стоимость одной машины составляет 5 млн грн.

Согласно информации, указанной в тендерной документации, троллейбусы должны быть большой вместимости (не менее 100 человек при количестве посадочных мест не менее 22 единиц и приспособлен для пассажиров с ограниченными физическими возможностями), двухосные с транзисторной системой управления, тяговым двигателем и с низким уровнем пола на 100% площади салона. Кроме того, троллейбусы должны отвечать требованиям ДСТУ и иметь сертификат соответствия УкрСЕПРО.

Прием тендерных предложений от подрядных организаций, желающих принять участие в конкурсном отборе, будет осуществляться до 6 марта. Проведение аукциона запланировано на 11 апреля.

Ранее в 2016 г. Сумы дважды пытались по тендеру закупить новые троллейбусы, но дважды тендеры по ряду причин отменяли — и город остался без нового подвижного состава.

В рамках реализации проекта «Городской общественный транспорт в Украине» при поддержке Европейского инвестиционного банка город Сумы планирует приобрести 22 троллейбуса за 4 млн евро

«Закупка четырех троллейбусов в Сумах таит в себе подводные камни, которые могут привести или к отмене тендера, или потенциальной переплате за технику около двух миллионов бюджетных денег».

Александр Мироненко, эксперт по транспорту

Фото В. Лысый. Страшно ездить. Так тушили троллейбус в Сумах

Инна Стасова, «Панорама», №9