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10.08 Четверг

Думайте о личном: гороскоп на 10 августа

Сегодня, 06:19 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все
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Думайте о личном: гороскоп на 10 августа

Следует посвятить укреплению личных отношений. Сегодня не стоит уклоняться от задушевных разговоров и бесед, ведь именно в них родится истина, способная пролить свет на многие загадочные обстоятельства.
Овен:
Овны проведут этот день за подведением итогов ранее проделанной работы. Это будет действительно обоснованным шагом, ведь прежде, чем сдать готовый проект, вам следует убедиться, что он доведён до совершенства.
Телец:
Тельцы в этот день будут потакать своим слабостям и вредным привычкам. Подобное поведение не лучшим образом отразится на вашем самочувствии, кроме того, переедание и алкоголь мало поспособствуют вашим завтрашним профессиональным успехам.
Близнецы:
Близнецы сегодня продемонстрируют неоправданное упрямство. Пока вы упорно стоите на своём, в вашем служебном коллективе найдётся человек, готовый выполнить перспективный проект именно так, как того требует ваш руководитель.
Рак:
Раки в этот день будут озадачены поисками новых инвесторов для своего бизнес-проекта. Перебрав множество вариантов (от займа денег у родственников до банковского кредита), вы решите, что вам следует на какое-то время «заморозить» свою задумку.
Лев:
Львы испытают сильное недовольство своим социальным статусом или уровнем доходов. После встречи с бывшим одноклассником, который внезапно разбогател, собственные победы покажутся вам очень мелкими и незначительными.
Дева:
Девы на протяжении этого дня будут вести борьбу с собственной ленью. Последствия бурного воскресенья не дадут вам сосредоточиться на делах, и вы придёте к выводу, что самое правильно решение для вас — выполнять только самые лёгкие виды работы.
Весы:
Весам в этот день следует проявить максимальную бдительность при подписании различного рода договоров и финансовых сделок. Высок риск, что вы неверно истолкуете важный документ или пропустите неоднозначный пункт, напечатанный мелким шрифтом.
Скорпион:
Скорпионам сегодня не стоит принимать к сведению советы даже самых близких людей. Вы и только лишь вы способны принять единственно верное решение относительно всего, что касается будущего ваших семейных отношений.
Стрелец:
Стрельцам сегодня предстоит нанести экстренный визит в ветеринарную клинику. Узнав, что ваш четвероногий питомец заболел, вы отпроситесь с работы, заедите домой за «больным» и без промедлений помчитесь к медицинскому специалисту.
Козерог:
Козероги будут искать компромисс между своими желаниями и возможностями. В итоге вы сделаете покупку, о которой мечтали довольно давно, выбрав товар не известного производителя, а его аналог, обладающий более доступной стоимостью.
Водолей:
Водолеям в этот день не следует копить в своей душе раздражение и обиду. Всё, что вызовет у вас негатив, постарайтесь без промедлений озвучить в тактичную критику, а затем донесите её до человека, который оскорбил вас своим неосторожным поступком.
Рыбы:
Рыбам повезёт во время короткой служебной поездки. Решая сложный профессиональный вопрос, вы неожиданно встретите человека, с которым вас уже в самом ближайшем будущем будут связывать любовные отношения.

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