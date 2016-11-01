ДТП в Украине: Сумщина не в лидерах (инфографика)

В 2016 году в Украине зафиксировано более 154 тысячи дорожно-транспортных происшествий – это на 11% больше, чем в 2015 году. В общем ежесуточно в нашей стране случалось 422 ДТП. Об этом свидетельствуют данные Департамента информационной поддержки и координации полиции «102″ Нацполиции Украины, обнародованы на сайте Управления безопасности дорожного движения, — сообщает 24 Канал



Как следует из данных, несмотря на существенный рост общего количества ДТП, случаев, в которых пострадали люди, почти не увеличилось – 25 547 против 25 493 в 2015-м. Более того, количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, уменьшилась с 4 до почти 3,2 тысячи. «Лидером» по количеству ДТП, ожидаемо, является Киев – каждая четвертая авария случалась именно в столице. Менее всего ДТП зафиксировано на Луганщине.



Главными причинами ДТП, как и в прошлом году, остается превышение безопасной скорости, нарушение правил маневрирования и вождение в нетрезвом состоянии