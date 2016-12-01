ДТП в Сумах: протаранил сразу двоих

18 января, около 21 часов 30 минут, патрульные получили сообщение о неизвестном, который бьет чужие автомобили на проспекте Шевченко.

Оперативно прибывшие на место происшествия, инспекторы обнаружили мужчину, который выходил из дворовой территории на указанном проспекте. Он отвечал ориентированию, которое предоставил заявитель.

Гражданин, который имел признаки алкогольного опьянения, отрицал свою причастность к повреждению автомобилей, лишь говорил, что где-то во дворе потерял свой мобильный телефон.

Стражи порядка нашли его под одним из легковушек, у которого были вмятины кузова и разбито пассажирское стекло.

Заявитель узнал 26-летнего жителя Белопольского района.

Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативная группа Сумского отделения полиции, — сообщает патрульная полиция Сум.