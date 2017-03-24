ДТП в Сумах: допился до…бардюра (фото)

В полночь 21 апреля патрульные получили сообщение о вероятно нетрезвом мужчине, который наехал на бордюр на улице Степана Бандеры. Прибыв на место, стражи порядка обнаружили нетрезвого 43-летнего мужчину, который стоял у Dacia Logan. Он сообщил, что во время управления собственным автомобилем не справился с управлением и допустил наезд на бордюр. В результате таких действий транспортное средство и бордюр повреждены. Когда патрульные попросили мужчину предъявить документы, он бросился наутек.

Полицейские оперативно догнали и задержали мужчину. В дальнейшем он не реагировал на законные требования полицейских, еще несколько раз употреблял неудачные попытки избежать ответственности бегством, сопротивлялся и высказывался нецензурной бранью. Поэтому патрульные применили к нему наручники.

В присутствии 2 свидетелей руководитель отказался пройти медицинское освидетельствование как в больнице, так и с помощью алкотестера.

Инспекторы составили на него 3 админматериалы по статьям 185 (злостное неповиновение законному требованию работника милиции), 130 (управление в состоянии опьянения) и 124 (совершение ДТП) КоАП, — сообщает пресс-служба патрульной полиции Сум.