Панорама / сумы / новости / события / комментарии
24.04 Понедельник

ДТП в Сумах: допился до…бардюра (фото)

Сегодня, 07:17 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы
Панорама Панорама

В полночь 21 апреля патрульные получили сообщение о вероятно нетрезвом мужчине, который наехал на бордюр на улице Степана Бандеры. Прибыв на место, стражи порядка обнаружили нетрезвого 43-летнего мужчину, который стоял у Dacia Logan. Он сообщил, что во время управления собственным автомобилем не справился с управлением и допустил наезд на бордюр. В результате таких действий транспортное средство и бордюр повреждены. Когда патрульные попросили мужчину предъявить документы, он бросился наутек.
Полицейские оперативно догнали и задержали мужчину. В дальнейшем он не реагировал на законные требования полицейских, еще несколько раз употреблял неудачные попытки избежать ответственности бегством, сопротивлялся и высказывался нецензурной бранью. Поэтому патрульные применили к нему наручники.
В присутствии 2 свидетелей руководитель отказался пройти медицинское освидетельствование как в больнице, так и с помощью алкотестера.
Инспекторы составили на него 3 админматериалы по статьям 185 (злостное неповиновение законному требованию работника милиции), 130 (управление в состоянии опьянения) и 124 (совершение ДТП) КоАП, — сообщает пресс-служба патрульной полиции Сум.

Напечатать Письмо автору Просмотров 302 Комментариев 0

читайте также
В Сумах столкнулись две легковушки
В Сумах столкнулись две легковушки
24.03.2017, 10:15 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 24.03.2017, 10:15 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 322 Комментариев 0
В Сумах болезнь воспринимают как приговор
В Сумах болезнь воспринимают как приговор
07.03.2017, 07:19 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 07.03.2017, 07:19 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 381 Комментариев 0
Люди-звери: в Сумах накажут живодера
Люди-звери: в Сумах накажут живодера
03.03.2017, 12:17 Новость
Панорама Панорама 03.03.2017, 12:17 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 189 Комментариев 0
«Пороблено» в Сумах (фото) 2 фото
«Пороблено» в Сумах (фото)
17.02.2017, 11:47 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 17.02.2017, 11:47 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 576 Комментариев 0
На Сумщине активизировались мошенники
На Сумщине активизировались мошенники
08.02.2017, 14:27 Новость
Панорама Панорама 08.02.2017, 14:27 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 184 Комментариев 0
Полиция Сум «получила» по заслугам. А могли и уволить
Полиция Сум «получила» по заслугам. А могли и уволить
08.02.2017, 09:15 Новость
Панорама Панорама 08.02.2017, 09:15 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 601 Комментариев 0
В Сумах сбили пешехода
В Сумах сбили пешехода
16.01.2017, 11:11 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 16.01.2017, 11:11 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 640 Комментариев 0
В Сумах горели автомобили
В Сумах горели автомобили
10.01.2017, 09:25 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 10.01.2017, 09:25 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 692 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Кто заказал сумского мэра? Чмырь?
13.04.2017, 11:51
admin adminych admin adminych 13.04.2017, 11:51 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 391 Комментариев 0
Graff.in — модное место отдыха в Сумах
13.04.2017, 09:31
admin adminych admin adminych 13.04.2017, 09:31 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 61 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 486 Комментариев 0
Опросы

Станет ли вам проще с введением безвизового режима с ЕС ездить за границу?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Боксмоды — популярные девайсы для современных вейперов
13.04.2017, 19:40
admin adminych admin adminych 13.04.2017, 19:40 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 29 Комментариев 0
Модульные картины в качестве декора интерьера
13.04.2017, 16:09
admin adminych admin adminych 13.04.2017, 16:09 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 48 Комментариев 0
Самый выгодный и безопасный способ перевозки грузов – морские грузоперевозки
10.04.2017, 13:12
admin adminych admin adminych 10.04.2017, 13:12 Категория: Рубрика: Транспорт Регионы: Все Просмотров 62 Комментариев 0
Кредит365: комфортные условия онлайн-кредитования
05.04.2017, 19:01
admin adminych admin adminych 05.04.2017, 19:01 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 28 Комментариев 0
Який краще купити ровер?
05.04.2017, 13:37
admin adminych admin adminych 05.04.2017, 13:37 Категория: Рубрика: Транспорт Регионы: Все Просмотров 26 Комментариев 0
последние комментарии
Анна Янчук к материалу
Свеча горела на…: случай на Сумщине (фото)
Хорошо, хоть из-за человеческой тупости другие люди не пострадали.
21.04.2017, 17:32
Анна Янчук к материалу
Вышгород — город, где стоит купить однокомнатную квартиру
Мы живем недалеко от этого комплекса и всё время наблюдаем за ходом строительства - сейчас как раз 3-ю очередь начинают ...
21.04.2017, 17:29
Анна Янчук к материалу
На Сумщине легковушка сбила ребенка
Я вообще не понимаю, почему 70-летним разрешают ездить за рулем. Я бы с выходом на пенсию автоматически отбирала права.
19.04.2017, 17:37
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS Яндекс.Метрика bigmir)net TOP 100
GENII