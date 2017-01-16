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ДТП-шный квартет в Сумах (видео)

Сегодня, 12:35 Категория: Новость Рубрики: Город, Происшествия Регион: Сумы
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ДТП-шный квартет в Сумах (видео)

25 января около 10:30 патрульные получили сообщение о ДТП на улице Харьковской. Прибыв на место происшествия, инспекторы обнаружили 4 автомобиля c механическими повреждениями. Как сообщает пресс-служба патрульной полиции Сум, 31-летний водитель, управляя Nissan Note, не удостоверился в безопасности во время маневрирования, в результате чего допустил столкновение с АЗЛК.
АЗЛК начал менять направление движения на другую полосу, в которой двигался автомобиль Opel. Во избежание столкновения Opel выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем ВАЗ.
В результате ДТП 4 автомобиля получили механические повреждения, никто не пострадал. После оформления материалов ДТП стражи порядка составили на руководителя транспортного средства Nissan Note административный протокол по статье 124 (совершение ДТП) КоАП.

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