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26.10 Четверг

ДТП под Сумами: когда темно и много машин

Сегодня, 17:19 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
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ДТП под Сумами: когда темно и много машин

Большинство ДТП в Сумском районе случается с июня по октябрь, вечером и три дня в неделю: с пятницы по воскресенье.
По состоянию на 23 октября года на территории Сумского района зарегистрировано 28 дорожно-транспортных происшествий, в которых 54 человека получили телесные повреждения разной степени тяжести и 10 — погибли.
Анализ дорожно-транспортных происшествий показал их определенную сезонность. Наибольшее их число отмечается в летне-осенние месяцы (с июня по октябрь). По дням недели ДТП распределены также неравномерно: в основном они происходят с пятницы по воскресенье, когда множество граждан отправляются на выходные в загородную зону или возвращаются обратно. В течение суток значительное число ДТП приходится на вечерние часы, примерно с 17:00 до 21:00. В это время заметно возрастает интенсивность транспортного и пешеходного движения, снижается освещенность и значительно ухудшается видимость на дорогах. –сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области

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