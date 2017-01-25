Панорама / сумы / новости / события / комментарии
07.02 Вторник

ДТП под Сумами: есть пострадавшие

Вчера, 16:24 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
Ирина Власова Ирина Власова
ДТП под Сумами: есть пострадавшие

3 февраля в 17:50 в Степановке Сумского района 40-летний водитель за рулем автомобиля DAF выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с маршрутным такси Рута сообщением «Подлесновка-Сумы». В результате травмированы пассажирки маршрутки – жительницы Степановки. У 42-летней женщины врачи зафиксировали открытую проникающую черепно-мозговую травму и субдуральную гематому; у 63-летней женщины – открытая черепно-мозговая травма, линейный перелом левой половины лобной кости. Обе пострадавшие госпитализированы. Еще одна 32-летняя пассажирка маршрутки травм не получила, после осмотра медики ее отпустили домой. Обстоятельства ДТП выясняются. Открыто уголовного производства по ч.2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.

Напечатать Письмо автору Просмотров 327 Комментариев 0

читайте также
Под Сумами установили разгрузочную подстанцию (фото) 2 фото
Под Сумами установили разгрузочную подстанцию (фото)
25.01.2017, 09:21 Новость
Панорама Панорама 25.01.2017, 09:21 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 194 Комментариев 0
Пока посидит: чиновнику Ахтырской РГА избрана мера пресечения
Пока посидит: чиновнику Ахтырской РГА избрана мера пресечения
24.01.2017, 15:15 Новость
Панорама Панорама 24.01.2017, 15:15 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 96 Комментариев 0
На Сумщине микроавтобус попал в снежную ловушку
На Сумщине микроавтобус попал в снежную ловушку
24.01.2017, 14:00 Новость
Панорама Панорама 24.01.2017, 14:00 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 102 Комментариев 0
На Сумщине зафиксированы первые случаи обморожения
На Сумщине зафиксированы первые случаи обморожения
16.12.2016, 17:16 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 16.12.2016, 17:16 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 173 Комментариев 0
В лесополосе на Сумщине повесился мужчина
В лесополосе на Сумщине повесился мужчина
24.10.2016, 11:09 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 24.10.2016, 11:09 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 356 Комментариев 0
ДТП на Сумщине: ребенок угодил под колеса
ДТП на Сумщине: ребенок угодил под колеса
21.10.2016, 08:25 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 21.10.2016, 08:25 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 305 Комментариев 0
Маски-шоу на Сумщине: таможня готовит иски (фото) 6 фото
Маски-шоу на Сумщине: таможня готовит иски (фото)
20.10.2016, 09:09 Новость
Панорама Панорама 20.10.2016, 09:09 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 651 Комментариев 0
Смертельное ДТП на Сумщине (фото) 2 фото
Смертельное ДТП на Сумщине (фото)
20.10.2016, 07:21 Новость
Панорама Панорама 20.10.2016, 07:21 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 591 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Ваша личная радость без провода
27.01.2017, 10:38
admin admin 27.01.2017, 10:38 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 20 Комментариев 0
Инжиниринговые решения нового поколения
25.01.2017, 17:36
admin admin 25.01.2017, 17:36 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 52 Комментариев 0
Хто стане Людиною року на Сумщині?
05.01.2017, 17:55
admin admin 05.01.2017, 17:55 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 378 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin admin 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 314 Комментариев 0
Опросы

Каким образом, по вашему мнению, изменилась ситуация в Украине после Революции достоинства?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Уличная наружная реклама
Вчера, 18:35
admin admin Вчера, 18:35 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 6 Комментариев 0
В 2017 году Porsche обновит модели Cayenne и Panamera Sport Turismo
31.01.2017, 10:24
admin admin 31.01.2017, 10:24 Категория: Рубрика: Автотранспорт Регионы: Все Просмотров 52 Комментариев 0
Работа с покупателем нестандартными методами
27.01.2017, 17:59
admin admin 27.01.2017, 17:59 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 31 Комментариев 0
Как отличить интернет-телевидение от IPTV
27.01.2017, 16:24
admin admin 27.01.2017, 16:24 Категория: Рубрика: Бытовые услуги Регионы: Все Просмотров 40 Комментариев 0
Пять привычек, которые влияют на психику
27.01.2017, 13:56
admin admin 27.01.2017, 13:56 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 40 Комментариев 0
последние комментарии
Петро Васильович к материалу
В Сумах на Покровской площади одели деревья (фото)
Повнiстю згоден.
Вчера, 22:50
Анархист к материалу
В Сумах на Покровской площади одели деревья (фото)
Та це ж долбо*бизм! Зачем засорять город? Та возьмите и так раздайте бездомным.
Вчера, 21:37
Петро Васильович к материалу
Криминальная карта Украины (инфографика)
А що? Нормально... Таке собi Сомалi...
Вчера, 21:28
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS Яндекс.Метрика bigmir)net TOP 100
GENII