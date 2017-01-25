3 февраля в 17:50 в Степановке Сумского района 40-летний водитель за рулем автомобиля DAF выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с маршрутным такси Рута сообщением «Подлесновка-Сумы». В результате травмированы пассажирки маршрутки – жительницы Степановки. У 42-летней женщины врачи зафиксировали открытую проникающую черепно-мозговую травму и субдуральную гематому; у 63-летней женщины – открытая черепно-мозговая травма, линейный перелом левой половины лобной кости. Обе пострадавшие госпитализированы. Еще одна 32-летняя пассажирка маршрутки травм не получила, после осмотра медики ее отпустили домой. Обстоятельства ДТП выясняются. Открыто уголовного производства по ч.2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.
ДТП под Сумами: есть пострадавшие
Вчера, 16:24 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
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