В ДТП на Сумщине травмированы двое

17 сентября в одном из сел Роменского района 34-летний житель соседнего села за рулем автомобиля Peugeot 405 не справился с управлением и съехал в кювет. В результате травмированы двое. Водитель получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, рваную рану лица, тупые травмы живота и грудной клетки. 27-летний пассажир легковушки — закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом нижней челюсти и тупую травму живота. Пострадавшие доставлены в Роменскую ЦРБ. Открыто уголовное производство, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.

По данным полиции, по состоянию на 17 сентября с начала года на территории Сумской области произошло 259 ДТП, в которых 48 человек погибли и 329 пострадали (в прошлом году за аналогичный период – 342 ДТП, в которых 47 человек погибли и 418 пострадали).

По данным Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области, 17 сентября в 6:52 на линию Службы спасения «101» поступила информация о необходимости оказания помощи по ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия. В с.Дзеркалька Роменского района автомобиль «Peugeot 405» съехал в кювет, где столкнулся с деревом. В результате аварии водитель и двое пассажиров оказались зажатыми деформированными конструкциями легковушки. С помощью специнструмента спасатели освободили людей из искореженного авто. Пострадавших передали работникам экстренной медицинской помощи, доставили их в больницу.

Всего в спасательной операции были привлечены 9 человек личного состава и 2 единицы спецтехники.