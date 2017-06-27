В ДТП на Сумщине травмировано пятеро

10 сентября около с. Кудрявое Ахтырского района 27-летний житель соседней области за рулем автомобиля ГАЗ 3302 допустил столкновение с автомобилем под управлением 45-летнего сумчанина. В результате ДТП пострадали пятеро, госпитализация потребовалась лишь водителю MERCEDES Sprinter.

Сумчанин с перелом левого бедра, ушибом правой голени и закрытой черепно-мозговой травмой госпитализирован в Ахтырскую ЦРБ. Пострадали и пассажиры Мерседеса, но после оказания медпомощи их всех отпустили домой. У 39-летней сумчанки врачи диагностировали ушибы левого плеча и лба, у 56-летней жительницы Сумского района – ушибы ног и грудной клетки, у 35-летней жительницы областного центра – закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб лба. пТак же не сильно пострадал и 50-летний житель Харьковской области – пассажир ГАЗа. У него также зафиксирован перелом правой стопы и ушиб лица. Госпитализация ему не потребовалась, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.

Оба микроавтобусы перевозили грузы: в одном был картофель, в кузове другого находилась одежда. Сейчас оба микроавтобусы помещены на штрафплощадку Ахтырского отдела полиции, открыто уголовное производство по признакам ч.2 ст. 286 УК Украины и проводят все необходимые проверки.