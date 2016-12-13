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ДТП на Сумщине: семья чудом не пострадала (фото)

Сегодня, 09:09 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
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Вечером 26 января молодая семья с двумя детьми возвращалась домой, шагая обочине проезжей части. Неожиданно проезжающий автомобиль пересек встречную полосу и сбил детскую коляску с 8-месячным мальчиком.
Прибывший на место аварии полицейские выяснили, что 52-летний водитель автомобиля был пьян. Этот факт подтвердил алкотестер, показав степень опьянения человека в 2,3 промилле. Сами же пешеходы отделались испугом и повреждением детской коляски. Сейчас автомобиль поставлен на штрафплощадку Шосткинского отдела полиции. В отношении нетрезвого водителя полицейские составили два административных протокола: по ст. 124 «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества» и ст. 130 «Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции». За содеянное мужчине грозит более 10 000 гривен штрафа с лишением права управления транспортными средствами на один год, — сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области

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