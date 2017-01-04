ДТП на Сумщине: сбил и скрылся

21 февраля в 21:50 в Конотопе неустановленный водитель за рулем ВАЗ 2121 сбил местного жителя и скрылся с места происшествия. 29-летний мужчина с закрытой черепно-мозговой травмой доставлен в местную больницу, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.

Принимаются меры по розыску автомобиля.

По данным полиции, по состоянию на 21 февраля с начала года на территории Сумской области произошло 31 ДТП, в которых 5 человек погибли и 54 пострадали (в прошлом году за аналогичный период – 54 ДТП, в которых 10 человек погибли и 73 пострадали).