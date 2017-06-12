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В ДТП на Сумщине пострадал ребенок

Сегодня, 10:17 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
Ирина Власова Ирина Власова
В ДТП на Сумщине пострадал ребенок

17 августа около 18:20 на автодороге Сумы-Полтава около Боромли 41-летний сумчанин за рулем DAEWOO Sens не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем DAEWOO Lanos под управлением 45-летнего жителя Харьковской области. В результате ДТП травмированы трое. 39-летняя пассажирка DAEWOO Sens получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибленные и рваные раны лица,а также ушиб грудной клетки. Досталось и пассажирам другой легковушки: 32-летняя женщина получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиленные раны лица и закрытый перелом левого предплечья. Ее 7-летняя дочь с травмами госпитализирована в детскую областную больницу, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.
По данным полиции, по состоянию на 17 августа с начала года на территории Сумской области произошло 226 ДТП, в которых 41 человек погиб и 286 пострадали (в прошлом году за аналогичный период – 316 ДТП, в которых 41 человек погиб и 390 пострадали).

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