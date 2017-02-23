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ДТП на Сумщине: один водитель в больнице, второго ищут

Сегодня, 11:11 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
Ирина Власова Ирина Власова
ДТП на Сумщине: один водитель в больнице, второго ищут

23 апреля в Конотопе 26-летний водитель автомобиля ВАЗ допустил столкновение с автомобилем Ford, водитель которого исчез с места происшествия. В результате ДТП водитель ВАЗа получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, множественные ссадины головы и тела. Пострадавший госпитализирован в хирургию Конотопской ЦРБ. Личность водителя Ford устанавливается, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.

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