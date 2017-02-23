23 апреля в Конотопе 26-летний водитель автомобиля ВАЗ допустил столкновение с автомобилем Ford, водитель которого исчез с места происшествия. В результате ДТП водитель ВАЗа получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, множественные ссадины головы и тела. Пострадавший госпитализирован в хирургию Конотопской ЦРБ. Личность водителя Ford устанавливается, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.
ДТП на Сумщине: один водитель в больнице, второго ищут
Сегодня, 11:11 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
Напечатать Письмо автору Просмотров 139 Комментариев 0 Поддержали 0
читайте также
23.02.2017, 10:13 Новость
Ирина Власова Подписаться 23.02.2017, 10:13 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 494 Комментариев 0 Поддержали 0
22.02.2017, 08:22 Новость
Панорама Подписаться 22.02.2017, 08:22 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 303 Комментариев 0 Поддержали 0
21.02.2017, 15:17 Новость
Ирина Власова Подписаться 21.02.2017, 15:17 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 364 Комментариев 0 Поддержали 0
20.02.2017, 11:16 Новость
Ирина Власова Подписаться 20.02.2017, 11:16 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 250 Комментариев 0 Поддержали 0
17.02.2017, 09:52 Новость
Ирина Власова Подписаться 17.02.2017, 09:52 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 318 Комментариев 1 Поддержали 0
16.02.2017, 18:25 Новость
Панорама Подписаться 16.02.2017, 18:25 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 64 Комментариев 0 Поддержали 0
16.02.2017, 09:26 Новость
Ирина Власова Подписаться 16.02.2017, 09:26 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 264 Комментариев 0 Поддержали 0
15.02.2017, 18:17 Новость
Панорама Подписаться 15.02.2017, 18:17 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 110 Комментариев 0 Поддержали 0
Комментировать (0)
Новости партнёров
13.04.2017, 11:51
admin adminych Подписаться 13.04.2017, 11:51 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 405 Комментариев 0 Поддержали 0
13.04.2017, 09:31
admin adminych Подписаться 13.04.2017, 09:31 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 63 Комментариев 0 Поддержали 0
07.11.2016, 10:00
admin adminych Подписаться 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 487 Комментариев 0 Поддержали 0
Опросы
Загрузка ...
Предложения партнёров
13.04.2017, 19:40
admin adminych Подписаться 13.04.2017, 19:40 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 32 Комментариев 0 Поддержали 0
13.04.2017, 16:09
admin adminych Подписаться 13.04.2017, 16:09 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 50 Комментариев 0 Поддержали 0
10.04.2017, 13:12
admin adminych Подписаться 10.04.2017, 13:12 Категория: Рубрика: Транспорт Регионы: Все Просмотров 64 Комментариев 0 Поддержали 0
05.04.2017, 19:01
admin adminych Подписаться 05.04.2017, 19:01 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 28 Комментариев 0 Поддержали 0
05.04.2017, 13:37
admin adminych Подписаться 05.04.2017, 13:37 Категория: Рубрика: Транспорт Регионы: Все Просмотров 27 Комментариев 0 Поддержали 0
последние комментарии
Я не знаю, на отзывнике конечно отзывы кошмар. Я промокоду под 0% брал кредит 2000 гривен на 15 дней. реально ...Сегодня, 01:56
21.04.2017, 17:32