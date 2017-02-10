ДТП на Сумщине: грузовик съехал в кювет (фото)

Утром 21 февраля на 235-м км автодороги Киев-Сумы-Юнаковка, вблизи села Волковцы Роменского района, потерпел крушение автомобиль «МАN», который двигался в сторону Сум.

Вызванные на место правоохранители предполагают, что водитель, 36-летний житель соседней области, вероятно, заснул за рулем. Это стало причиной того, что неуправляемая машина, в кузове которого находилось около 10 тонн груза, пересекла встречную полосу движения, съехал в левый кювет и перевернулась.

Мужчина самостоятельно выбрался из машины, сообщил о происшествии на линию «102» и вызвал медиков. Его с предварительным диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки» забрала «скорая».

После оказания медицинской помощи молодой человек отпущен без госпитализации. Работники полиции уточняют обстоятельства и причины ДТП, — сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области