ДТП на Прокофьева в Сумах (фото)

1 апреля около 8 часов утра произошло ДТП на улице Прокофьева. Прибыв на место происшествия, патрульные установили, что водитель ВАЗ допустил наезд на автомобиль Geely, который остановился перед пешеходным переходом, чтобы пропустить пешеходов. Оформляя автопроисшествие, стражи порядка заметили, что 46-летний водитель имеет признаки алкогольного опьянения.

Освидетельствование на алкотестере зафиксировало у него 1,97 промилле алкоголя, что почти в 10 раз превышает допустимую норму. У водителя также отсутствовал страховой полис.

Полицейские составили на водителя админматериалы по статьям 130 (управление в состоянии опьянения), 124 (совершение ДТП) и 126 (управление без соответствующих документов) КоАП, — сообщает пресс-служба Патрульной полиции Сум.