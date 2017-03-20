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ДТП на Ильинской в Сумах: есть пострадавший

Сегодня, 08:25 Категория: Новость Рубрики: Город, Происшествия Регион: Сумы
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ДТП на Ильинской в Сумах: есть пострадавший

27 марта около 13 часов на улице Ильинской, 25-летний водитель мотоцикла Yamaha, по предварительным данным, допустил наезд на 32-летнего пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Пострадавшего с ушибами левого голеностопного сустава и левой голени доставили в больницу. Патрульные огородили место ДТП и вызвали следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.
Как выяснилось, водитель Yamaha вообще не получал водительского удостоверения, поэтому полицейские вынесли ему постановление по ч.2 статьи 126 (управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления таким транспортным средством) КоАП, — сообщает пресс-служба Патрульной полиции Сум.

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